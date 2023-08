12 ans de bonheur... et de dur travail

La vie a de ces raccourcis qui font plonger dans les souvenirs et les émotions.

• À lire aussi: Salut, Réjean!

• À lire aussi: Merci, vieux père Noël

J’étais à Bucarest en Roumanie pour le combat de Lucian Bute contre Jean-Paul Mendy quand j’ai signé ma lettre de démission de La Presse. Un vendredi, le 8 juillet, dans le luxueux lobby du Hilton, sur une énorme table de marbre.

Jacques Thériault, mon vieux socialiste, Michel Hamelin, l’ambassadeur de la Face de Beu, Olivier Bossé du Soleil et mon regretté pote Albert Ladouceur étaient les témoins non invités de mon motton dans la gorge.

C’était il y a douze ans. C’est de Québec cette fois que j’ai envoyé ma lettre aux patrons du Journal. Lundi dernier. J’étais dans la Capitale pour le combat d’Artur Beterbiev qui finalement est remis au 13 janvier. On sera là.

Douze ans entre ces deux combats. Et pas une foutue parade de la coupe Stanley.

La parade, c’est mon seul regret. Tout le reste n’aura été que dur travail et pur bonheur.

UN SEUL PATRON : LE LECTEUR

Les Jeux olympiques de Londres, de Sotchi, de Pyeongchang avec Big Matt, André Cyr et Alain Bergeron dit le Yéti, auront été des moments d’aventures uniques. Le combat de la première retraite de Georges St-Pierre contre Johny Hendricks à Las Vegas et la chasse à Dana White dans les cata combes du MGM demeurent inscrits dans ma mémoire. Et dans mes genoux qui n’étaient pas encore artificiels.

Et tout le reste. Les chroniques avec Vanessa Lepage-Joanisse qui ont un peu changé sa vie, celles des débuts d’Artur Beterbiev et celles de Londres en janvier dernier, ce match des Panthers en Rolls-Royce dans l’ancienne loge du propriétaire, les chroniques qui ont dérangé et choqué, celles qui ont fait sourire, celles qui ont touché quelques cœurs, toutes ces chroniques ont été écrites pour le lecteur.

En essayant toujours de m’approcher de la réalité. Et surtout des causes de cette réalité qu’on vous cache derrière une armée de relationnistes qui finissent par endormir le métier. Le lecteur toujours premier. On est payé pour vous informer.

Douze ans à toujours traîner un ordi dans mes bagages. On ne sait jamais. Douze ans vécu à un rythme haletant. Ce téléphone de Martin Lafleur pour m’informer en Floride à 8 heures et demie que Guy venait d’être opéré au poumon. Laisser les invités dans le salon pour aller écrire 500 mots envoyés une demi-heure plus tard au pupitre. Le texte n’était pas un travail d’une demi-heure. C’était le résultat de 48 ans passés à jaser et écouter Flower et les siens.

LES ARTISANS... SI PRÉCIEUX

Je n’ai jamais eu l’occasion de remercier les phares qui occupent le pupitre. Les garde-fous. Mylène Richard qui me réveillait à dix heures pour valider le sens d’un mot, tu me manques déjà. Jean-Claude Grenier, que la maladie a privé de son métier, tes crises de nerfs sur le deadline étaient justifiées. Bernard Cyr, Cédérick Caron, Louis-Éric Allard, vieux pro tranquille, grand coup de chapeau.

Le pupitre, c’est une vocation. Ces collègues n’ont pas droit aux aventures et à l’adrénaline du terrain. Ils ne voient pas les matchs et n’assistent pas aux entrevues et événements. Mais ils sont essentiels.

À Londres, en janvier dernier, le jeudi soir, heure de Londres, j’ai envoyé mes deux pages de textes. Fouillez-moi, ils ne sont jamais parvenus aux serveurs. Zéro, zip.

On est allés souper au Colony, un très chic restaurant réservé à la grosse gomme. Tellement grosse gomme qu’un brouilleur d’ondes empêche les communications des cellulaires. Pour avaler sa soupe sans s’étouffer.

Simon Baillargeon au pupitre appelait et appelait tout en envoyant des textos. Mais rien ne passait.

À un moment donné, j’ai sorti de la salle à manger pour aller aux toilettes. Ça s’est mis à cliqueter. C’était Simon. Je l’ai rappelé : « Y sont où tes textes ? »

Fuck le dessert pour moi. On est sautés dans un cab, direction l’hôtel.

Et le lendemain, vos deux pages étaient là...

Un journal, c’est ça. Une équipe soudée pour le lecteur. Toujours le lecteur. Dans cette ère numérique et de réseaux sociaux, j’espère seulement que les journalistes et l’équipe pourront continuer à œuvrer pour le seul patron. Le lecteur.

Les projets ne manquent pas

Moi, je continue. J’ai des projets emballants. Une grande série de télé, le Septième, pour TVA, j’espère, un long métrage El Magistrado aux États-Unis, j’espère, et des certitudes dont je vais vous parler une autre fois.

Mais vous allez me lire chaque matin. C’est ce que j’aime.

Salut Jess, Jo, Fouf, Jean-Nico et les autres.

Quelle ride, quand même !