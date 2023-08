ROY, Doris



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Doris Roy, survenu le 23 juillet 2023, à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Rémi Tougas, décédé en 2015. Doris s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches, à la maison de soins palliatifs Source Bleue à Boucherville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lyne, Louis et Michel (Anne-Marie Comeau), ses petits-enfants Geneviève, Karine et Francis ainsi que son frère Marc (Louise Morin). L'a précédée dans la mort, son frère Milton (feu Jeannine Payette). Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Diplômée avec grande distinction du Conservatoire national de musique de Montréal en 1948, Doris appréciait l'art sous toutes ses formes. Née à Saint-Jean-sur-Richelieu, elle a vécu la plus grande partie de sa vie à Saint-Lambert.Les funérailles auront lieu le samedi 9 septembre 2023 à 11 h à l'église Saint-Thomas-d'Aquin au 311, rue Saint-Thomas, Saint-Lambert (Québec), J4R 1Y2. La famille vous accueillera dès 10 h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Source Bleue.https://maisonsourcebleue.ca/