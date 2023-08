DES TROIS MAISONS, Gisèle

(née Colleret)



Repentigny, le 4 août 2023, à l'âge de 86 ans, est décédée, en douceur entourée de ses proches, Gisèle Colleret, précédée de son fils Alain Des Trois Maisons.Elle laisse dans le deuil son époux Pierre Des Trois Maisons, sa fille Michèle (Yvan), ses petits-enfants Julien Gariépy (Alexandra), Simon Gariépy (Dominique) et Mijany Des Trois Maisons (Karel), ses arrière-petits-enfants Hadriel et Émile, sa soeur Lucille Colleret, plusieurs neveux et nièces et des ami(e)s.La famille recevra les condoléances, à l'église Notre-Dame-des-Champs (187 boulevard Iberville, Repentigny), vendredi le 18 août 2023 à 10h00 suivi d'un hommage à 11h00.www.salonfunerairelfc.com