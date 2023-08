DAGENAIS, Ginette



Le 1er août 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Ginette Dagenais, épouse de feu M. Aldé Gouin.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Jean-Luc Rioux) et feu Marc-André, ses trois petits-enfants: Guillaume, Jenny-Ann (Vincent Poirier) et Marilyne, ses soeurs Gisèle (Robert Bourget) et Thérèse (feu Claude Cousineau), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 20 août 2023 de 13h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.Au lieu de fleurs, les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don à Diabète Québec.