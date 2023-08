LEGAULT née GINGRAS, Gisèle



Le 7 août 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée Gisèle Legault, fille de feu Lionel Gingras et de feu Laurette Nantel, épouse bien-aimée de feu Ubald Legault.Elle laisse dans le deuil sa fille Mireille, ses fils François et Martin, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023 de 13h à 16h :www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie aura lieu le samedi 19 août à 15h30, à la maison funéraire.En sa mémoire, des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés.