POIRIER, Ginette



À Châteauguay, le 6 août 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Ginette Poirier, fille de M. Nelson Poirier et de feu Mme Claudette Lalonde.Elle laisse dans le deuil son conjoint Ronald Daignault, son père Nelson (Huguette), son fils Yannick, ses petits-enfants Jade et Dylan, les enfants de son conjoint France (Mike), Philippe (Linda), Annabelle (Jason) et leurs enfants.Elle laisse également dans le deuil ses soeurs Sylvie (Pierre), Johanne (Bernard) et Diane (Claude), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 août à compter de 9h30 en l'Église Saint-Jean-Baptiste-Marie-Vianney (8 rue Rainville, Châteauguay, Qc, J6K 1H7), suivi du service à 11h 00, puis un goûter aura lieu au sous-sol de l'église après la cérémonie.Au lieu de fleurs, un don aux Oeuvres de l'Évêque du Diocèse de Valleyfield serait apprécié.96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450-699-9919www.alexandrenicole.com