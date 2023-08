LEGAULT, Thérèse



À Montréal, le 4 août 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée Mme Thérèse Legault, conjointe de Michel Morneau.Outre son conjoint Michel, elle laisse dans le deuil ses filles Nathalie (Alexandre Lamarche) et Sylvie (Benoit Binette), ses petits-enfants Juliane et Alexis, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 août 2023 de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 21 août de 12h à 13h30 au salon de la :Les funérailles auront lieu le lundi 21 août 2023 à 14h à l'Église de Saint-Sauveur.