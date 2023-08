PAYETTE, Denise



À Montréal, le 5 août 2023, à la veille de ses 80 ans, est décédée Denise Belleau, épouse de feu Richard Payette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Céline), Jacques (Carolle) et Isabelle Payette (Johanne), ses petits-enfants Luc, Audrey, Louis et leurs conjoint(e)s, ses arrière-petits-fils James et Liam autres parents et ami(e)s.Ses funérailles seront célébrées en l'église St-François d'Assise, le vendredi 18 août à 13h00 suivies de l'inhumation au cimetière du même nom. Mme Payette sera exposée à l'église, de 9h30 à 11h30.