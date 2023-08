LEMIRE, Jean-Guy



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Jean-Guy Lemire, le vendredi 4 août, au Centre hospitalier Régional de Lanaudière, à l'âge de 80 ans, après un dur combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil son épouse, Madame Louise Malo, ses 2 enfants : Daniel Lemire (Luce) Mylène Lemire, ses petits-enfants, Dave (Pamela), Justine (Zachary), Amélie (Isaak) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Ludovic et Rafael, ses frères et soeurs : Marcel (Madeleine), René (Pierrette), feu Réal, Doris, feu Claire, Claude (Francine), Denis (Denise), Normand (Carole) et Jacqueline (feu André). Il laisse également dans le deuil les enfants de Louise son épouse et sa famille, Anne-Marie Poirier (Éric Beaudoin) et Alexandre Poirier (Amélie Gagnon) ainsi que leurs enfants Christophe, Olivier, Sébastien, Mathis et Florence. Réjeanne Malo, Mireille (Nelson), Jocelyn, René (Sylvie) Michel, et leurs enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.Un hommage en sa mémoire sera célébré le samedi 9 septembre de 13h30 à 15h30, suivi d'une messe en l'église de St-Roch de L'Achigan.En guise de sympathie, vos témoignages peuvent se traduire par un don au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière (Département Pneumologie), dont nous tenons à remercier le docteur Ève Melançon et tout le personnel de l'hôpital pour leur soutien et leur compassion.