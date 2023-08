SERGERIE, J.Eugène



À Brossard le 26 juillet 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Eugène Sergerie, veuf de dame Patricia Gagné.Il laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Odette (Christian Duhamel), Pauline, Estelle (Jacques Plamondon), ses huit petits-enfants Philippe, Vincent, Nicolas, David, Éric, Bruno, Pier-Luc et Diane, ses arrière-petits-enfants : Julien, Zack, Aline, Simone, Sophia, Karolyne et Alice. Il laisse dans le deuil : son frère Roméo (Violette Simard), ses soeurs Cécile (Rosaire Martel), Claudette (feu Michael Evans), Murielle, Rachel (Anthony Lively), sa belle-soeur Fernande (feu Serge Gagné), ses nombreux neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi le 19 août, de 14h à 17h au salon de :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARD450 463-1900Une cérémonie suivra à 17h au salon même. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Édouard de Saguenay à 15 h le samedi 26 août 2023.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Amis du Père Armand Gagné, site internet : www.fapag.org.