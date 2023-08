BOUCHER, Jeannine



Au Centre hospitalier de soins de longue durée Paul Lizotte de Montréal-Nord, le mardi 25 juillet 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Jeannine Boucher, épouse de Jean-Claude Bérard.Elle était la fille aînée de feu dame Véronique Cartier et de feu Armand Boucher, de Saint-Barthélemy. Elle demeurait à Rivière-des-Prairies.Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé, fidèle compagnon de vie et de voyages, Jean-Claude Bérard, son fils Sylvain (Odette Ménard) ses petits-enfants Félix-Antoine (Julie Ducharme), Jean-Sébastien, Frédéric (Valérie Giard), Sandrine, ses arrière-petits-enfants Léandre et Agnès.Sont également affectés par son départ ses frères et soeurs, Marcel, Réjean (Joanne Robert), Yves (Ginette Lalonde) et Denise (Robert Lachapelle), ses beaux-frères et belles-soeurs, feu Ginette (feu Jean Bélanger), Jacques (Louise Beauvais), Serge (Lise Gagnon), Lise (feu Gilles Picard), Roger (Roger Harvey) ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis et amies.La famille de dame Jeannine accueillera parents et ami(e)s à compter de 13h00 le samedi 19 août 2023 à la résidence de Jeannine et Jean-Claude au 7483 boulevard Gouin Est à Rivière-des-Prairies. Une célébration religieuse aura lieu vers 15h15.La famille remercie les membres du personnel du 2ième étage du CHSLD Paul Lizotte pour les soins apportés à dame Jeannine. Leur humanité et gentillesse ont certainement assuré à Jeannine une fin de vie sereine et paisible.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à La Société Alzheimer de Montréal.