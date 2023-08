KIRK (née BOURGAULT)

Bernadette



À Saint-Jérôme, le 7 août 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Bernardette Bourgault, épouse de feu Lawrence Kirk.Elle laisse dans le deuil ses filles Shirley et Marlene (André Robitaille), ses petits-enfants Cindy, Jason (Sabrina) et Jeffrey (Jacinthe), ses 2 arrière-petits-enfants Madison et Maddox, son ami Michel qui a adoucit sa vie, ses frères et sa soeur, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, les rituels auront lieu en toute intimité.