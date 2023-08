LECOURS, Céréna



À Montréal, le 12 juillet 2023, est décédée, madame Céréna Lecours, épouse de feu Paul-Émile Poulin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Françoise Bernard), et Johanne (Pierre Masson) et ses petits-enfants : Béatrice, Philippe et feu Renaud.Elle était la soeur de : feu Marie-Rose (feu René Fortin), feu Léo (feu Thérèse Brochu), feu Marie-Berthe (feu Isidore Pouliot), feu Léandre (feu Madeleine Fournier), feu Jeanne-D'Arc, feu Gertrude (feu Jean Nadeau), feu Grégoire (feu Rolande Ruel), Monique (feu Dominique Nadeau) et feu Claudette.Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces des familles Lecours et Poulin.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 19 août 2023 dès 10h00. Les funérailles seront célébrées, en présence des cendres, ce même jour à 12h00 en la chapelle du complexe, puis suivra l'inhumation au cimetière Le Repos Saint-François d'Assise.Au lieu des fleurs, toute marque de sympathie peut se traduire par un don in memoriam à la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal.La famille remercie tout particulièrement le personnel dévoué et bienveillant du 3e étage du CHSLD de La Petite-Patrie, la bénévole Flavia Goga ainsi que le Dr André Loiselle pour les soins prodigués.