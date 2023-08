FILION, Philippe



À Saint-Eustache, le 31 juillet 2023, à l'âge de 95 ans est décédé Monsieur Philippe Filion, époux de Madame Madeleine Legault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Eskandar), Danielle, Chantal et François, ses trois petits-enfants Hélène (Jason), Alexandre (Marie-Ève), Marie-Pascale (Jordan), ses arrière-petits-enfants Lia, Jayden, Victoria et Olivia, ses soeurs Lucile, Yvette, Marthe, Hélène et Monique, ses beaux-frères Charles, Yvon et Jean-Marc, ses belles-soeurs Annette, Rose et Francine.La famille recevra vos condoléances le dimanche 20 août 2023 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934www.rfgoyer.comUne célébration aura lieu dès 16h00 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du Manoir St-Eustache.