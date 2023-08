ROUISSE, Madeleine



Le 3 août 2023, est décédée Mme Madeleine Rouisse, épouse de feu Germain Trudel.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Normand, Suzanne (Denis) et Chantal (Martin), ses petits-enfants Alexis (Marie-Ève), Bianca (Jean-François), Catherine (Félix), Frédérique (Stéphane), Laurence (Marc-Yvan), Jean-François (Annie), Mylène (Sean), ses arrière-petits-enfants Mia, Thomas, Eli, Adam, Louis, Paul et Aline ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 19 août de 10h à 12h, au:LAVALTRIE, QC, J5T 1M4450-586-1116 www.guilbault.infoUne liturgie de la Parole aura lieu sur place à 11h30.