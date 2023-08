ROY DRAPEAU, Denyse



Le 1er août 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Denyse Roy Drapeau, épouse de feu M. Roland Drapeau et mère de feu Johanne et de feu Stéphane.Elle laisse dans le deuil ses petit-fils Dylan Drapeau (Clohe) et Benjamin Dubois, sa belle-fille Julie Potvin (Eric Dubois), sa belle-soeur Sr Pierrette Drapeau, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil, le vendredi 18 août 2023 dès 13h. Les funérailles suivront à 14h.Pour les personnes qui désirent envoyer des fleurs en signe d'accompagnement, sachez que la rose rose est sa fleur préférée.