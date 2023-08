KANE, Soeur Evelyn



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 3 août 2023, est décédée Sr Evelyn Kane, soeur de la Ste-Famille de Bordeaux, à l'âge de 91 ans dont 61 de vie religieuse. Elle était la fille de feu Simone Morin et de feu Gérald Kane. Autrefois de Montréal, elle demeurait à Québec.La communauté et la famille recevront les condoléances le samedi 19 août 2023 à la Chapelle du Domaine de Bordeaux, au 2140, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P8, une heure avant le service religieux, soit à 13h00.Le service religieux sera ensuite célébré à 14h00 en la Chapelle du Domaine de Bordeaux, au 2140, chemin St-Louis, Qc, et de là suivra l'inhumation au cimetière St-Michel de Sillery.Elle laisse dans le deuil sa soeur Dorothy (Gilles Bélec) et leurs enfants : Lucie, Luc, Susanne (Jacques Fecteau), Donald (Dominique Dufour) et Hélène; son frère Eddy (Pauline Bourdon) et leur fils Marc (Lucie Desautels); ainsi que les membres de la communauté Ste-Famille de Bordeaux, ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille et la communauté de la Sainte-Famille de Bordeaux aimeraient remercier chaleureusement tout le personnel pour les bons soins prodigués à Sr Evelyn durant sa maladie.