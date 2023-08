DENIS née LARIVÉE, Gisèle



À Montréal, le 19 juillet 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Gisèle Larivée, épouse de feu Richard Denis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Robert), Yves, Johanne et Louise (Pierre-Paul), ses petits-enfants : Jennifer, Katherine, Matthieu, Christopher, Sophie et Geneviève, ses arrière-petits-enfants, son frère Réal, son beau-frère Guy, ses neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août 2023, de 10h à 13h30 au :SAINTE-THÉRÈSETél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même samedi, à 13h30, à la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de Gériatrie de Montréal.