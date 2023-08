GUITARD, Raymond



À Longueuil, le 4 août 2023, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Raymond Guitard, époux de madame Nicole Beaubien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne), Diane (Pierre), Jean (Nydia), sa belle-fille Elizabeth, ses petits-enfants, son frère Claude (Pierrette), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement Monseigneur Coderre pour leur soutien et les bons soins prodigués.