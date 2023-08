JOLICOEUR, Roger



Le 18 juillet 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé Monsieur Roger Jolicoeur, époux de feu Denise Desjardins. Il était le fils de Noé Jolicoeur et de Fébronie Constantineau.Il laisse dans le deuil ses frères Yvon (Ariene) et Marcel (Danielle), sa belle-soeur Claudette, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Laurendeau de Montréal pour les bons soins prodigués pendant plus de cinq ans.Un hommage ainsi qu'une Célébration de la Parole auront lieu le dimanche 20 août prochain de 18h à 21h au complexe funéraire :L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Saint-Jovite.