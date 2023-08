BOUCHER, Roger



À Longueuil, le 7 août, à l'âge de 91 ans est décédé Roger Boucher, père de feu Luc Boucher.Il laisse dans le deuil ses enfants Lyne (Sylvain), Daniel (Josée), André (France) et Guy (Johanne), ses petits-enfants Julie, Caroline, Philippe, Alexandra, Jessica, Kristel, Johémie, ses arrière-petites-filles Violette et Océane, son frère Jean-Pierre et sa soeur Anita ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 10 septembre 2023 de 13h à 16h à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QUÉBEC J4J 2H5Tél. 450 463-1900Une cérémonie aura lieu le jour même dès 16h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive Sud.