LECOURT BEAUCHAMP, Gisèle



À St-Jérôme le 23 juillet 2023 est décédée à l' âge de 84 ans Mme Gisèle Beauchamp (ex-Régente des Filles d'Isabelle de St-Jérôme), épouse de M. André Lecourt.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude (Chantal Tassé), Francine, Odette (Pierre Labelle), Chantal (Jean Deschamps), Suzanne (Daniel Charbonneau), ses petits-enfants Cassandra, Réginald, Joanie, Karine, Marc-André, Sabrina, Virginie, Katerine, ses arrière-petits-enfants Ally, Élodie, Léa, Henri, Élliot, ses belles-soeurs Thérèse, Jeanne, ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 août 2023 de 18 h à 21 h et le samedi 19 août 2023 dès 9 h à la :DESROSIERS ET FILS INC.10 DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMELes funérailles auront lieu le samedi 19 août 2023 à 11 h à la Cathédrale de St-Jérôme (355 Place du Curé Labelle, St-Jérôme J7Z 5A9), suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Jérôme.Au lieu de fleurs, des dons à Pallia-Vie seraient appréciés.