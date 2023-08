CHARPENTIER, Michel



À l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, le 4 août 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Michel Charpentier.Il laisse dans le deuil son épouse Louise Dumais, ses enfants François et Catherine (Hugues), ses petits-enfants Philémon, Augustin, Edgard et Albert, ses soeurs Micheline et Claudette, ses belles-soeurs Andrée, Maryse (Michel) ainsi que plusieurs autres parents et amis.Pour respecter les dernières volontés de Michel, il n'y aura pas de service funéraire.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur (https://fondationssl.ca/)