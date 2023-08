BLOUIN, Gérard D.



À Montréal, le samedi 5 août 2023 est décédé, à l'âge de 69 ans, M. Gérard D. Blouin, époux de Johanne Desrochers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Frédérick Boulet) et Carl (Fanny Ayotte), ses petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, plusieurs autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Saint-Vincent-Marie-Strambi, située au 10815 Ave Armand-Lavergne à Montréal-Nord le vendredi 18 août 2023. La famille recevra les condoléances dès 13h et la cérémonie suivra à 14h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.