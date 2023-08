Blanc-Sablon : ce Québec voisin du Labrador

Le voyageur blasé que je suis était agacé par ce petit point sur la carte qui situe le Québec au bout du monde.

En compagnie de mon épouse, je suis monté à Rimouski à bord du Bella Desgagnés, cet étrange bateau à tout faire, à la fois navire de croisière, navire scientifique et, surtout, bateau de ravitaillement.

Photo fournie par Gilles Proulx

Car la Côte-Nord dont je vous parle n’est pas accessible par la route (qui s’arrête un peu après chez Gilles Vigneault à Natashquan) et c’est le Bella Desgagnés qui assure la liaison entre elle et le reste du Québec.

Tête-à-la-Baleine

Ce petit village entièrement francophone de 150 habitants doit son nom à la forme d’un des 600 îlots qui l’entourent.

Quelle n’est pas ma surprise de trouver ici des réfugiés ukrainiens ! Une famille y est établie. Une autre va arriver bientôt. Les enfants ont déjà appris le français. Et ils ont hâte d’aller à l’école en motoneige !

Une Innue, Natacha, me raconte que les relations entre Québécois et Montagnais sont on ne peut plus harmonieuses par ici, en raison des nombreux échanges entre les communautés.

Photo fournie par Gilles Proulx

À partir de Tête-à-la-Baleine, les eaux froides dansent de plus en plus furieusement et mènent la vie dure à notre navire.

Atteindre le village québécois le plus éloigné, Blanc-Sablon, ne fut pas facile. Les glaces se resserraient. Le Bella a dû recourir aux services d’un brise-glace, le Martha L. Black, qui nous ouvrait la voie au fur et à mesure.

Photo fournie par Gilles Proulx

Blanc-Sablon

Dans cette petite ville de mille habitants, qui ne vois-je pas ? La docteure Marie-Pascale Messier-Harbec, la petite sœur de mon collègue du Journal Louis-Philippe Messier, qui m’attend sur le quai.

Photo fournie par Gilles Proulx

Elle a la gentillesse de nous servir de guide : elle nous montre les deux églises, la toundra, des cascades et une magnifique chute.

En vingt minutes de voiture à partir de Blanc-Sablon, nous étions au Labrador, où j’apprends que de jeunes gens songent à s’inspirer du Québec pour déclarer leur indépendance comme territoire par rapport à Terreneuve ! Alors, donc, vive le Labrador... libre ?

Un peu comme dans La Grande Séduction, la docteure Messier-Harbec vit à Blanc-Sablon avec sa jeune fille et son conjoint, heureuse dans ce coin reculé, où la seule sortie possible est un resto-bar !

La ville doit son nom au fait que ses plages sont toujours blanches. Soit en raison de la neige. Soit parce que son sable est blanc.

Notre séjour de sept jours, parce que la nature est imprévisible, en a duré neuf. Pour 1500 $ par personne, avec les repas, les activités, les films, les conférences, les visites, franchement, c’est un bon prix ! Deux océanographes, Catherine et Valérie, nous ont fait connaître les secrets de la nature et du redoutable Saint-Laurent.

Si vous voulez découvrir ce Québec perdu, je vous recommande fortement ce voyage.