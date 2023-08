Ce qu’il faut savoir en cas de vol de colis

Tôt le matin, en plein jour, en soirée: les vols de colis sont de plus en plus fréquents et peuvent survenir à tout moment de la journée.

Une vidéo obtenue par TVA Nouvelles d’un vol survenu dans un quartier résidentiel de Québec rappelle que personne n’est à l’abri d’être victime de ce délit.

Sur les images de la caméra de surveillance, le 10 août dernier, on peut apercevoir trois jeunes garçons rôder près de la maison, avant qu’un d’entre eux mette la main sur le colis.

Courtoisie

L’Office de la protection du consommateur enregistre une hausse des plaintes liées aux vols de colis.

Avec la popularité grandissante de la livraison à domicile, l’organisme public indique que des recours s’offrent aux clients.

«Le commerçant doit s’assurer que vous recevez que le bien que vous avez commandé. Le recevoir, c’est l’avoir en main propre. À moins que vous ayez expressément accepté qu’on laisse le colis à un endroit où il peut être volé, sinon vous avez tous les droits», explique le porte-parole de l’Office de la protection du consommateur, Charles Tanguay.

«C’est comme si le colis ne vous était jamais parvenu. Qu’il ait été volé ou qu’il ait été perdu, ça n’a pas d’importance. Le commerçant doit soit vous rembourser soit vous renvoyer un autre colis. Vous êtes en position d’annuler la commande à tout moment tant que vous n’avez pas reçu le colis.»

TVA Nouvelles

Rappelons que les démarches de remboursement avec le commerçant ou l’émetteur de carte de crédit peuvent être ralenties en cas de mésentente.

Toutefois, dans ce type de vol, la loi est de votre côté.

