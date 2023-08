GUAY, Cécile



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Cécile Guay (feu Henri Huot), survenu le 30 juillet 2023, à l'âge de 96 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marcel (Réjeanne), Gilles (Monique), Denise (Richard), Suzanne (André), Alain (Caroline) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille accueillera parents et amis, le vendredi 25 août de 16h à 21h et le samedi 26 août de 10h à 12h au :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Benoit pour les soins apportés au cours des dernières années de sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer/federationquebecoise/fr