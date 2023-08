GIRARD, Luc



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 19 juin 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Luc Girard.Sa conjointe Françoise Guindon ainsi que son frère Gabriel et sa soeur Adèle l'avaient prédécédé.Le défunt, fils de feu Monsieur Raymond Girard et de feu Madame Thérèse Beaudoin, laisse dans le deuil son frère Guy (C. Fortin) et ses soeurs Suzanne (J.Y. Verreault), Monique (J.F. Jarry) et Louise (A. Saint-Pierre) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille convie parents et amis à l'inhumation des cendres du défunt qui aura lieu, le vendredi 18 août à 11h30, au cimetière de la Paroisse Ste-Rosalie, 5530 rue des Seigneurs E., Saint-Hyacinthe, J2R 1Z8. Un goûter suivra.