Découvrir Toronto en 10 excellentes séries à regarder sur vos écrans

Toronto est une ville aux multiples facettes. L’historique du quartier de la Distillerie côtoie le moderne du Financial District ou l’industriel de Liberty Village. L’architecture anglo-saxonne de Cabbagetown diffère de l’atmosphère village et des plages de Leslieville. Sans compter les quartiers chinois, portugais, italien. La Tour du CN, Kensington Market, Casa Loma et l’immense parc Trinity Bellwoods sont des lieux prisés. Si la plus grande ville canadienne est le théâtre de nombreuses productions, elle accepte parfois de se substituer à New York ou Chicago pour multiplier les opportunités. Petit voyage télévisuel dans la capitale ontarienne.

Kim’s Convenience

Photo fournie par CBC

On y suit une famille coréenne qui s’est installée à Toronto où elle a ouvert un dépanneur dans Moss Park (près du vieux Toronto). En Corée du Sud, Appa (le père) était enseignant. Il entretient des valeurs traditionnelles. Ses enfants sont nés au Canada et un fossé s’est créé avec son fils. Cette comédie de situation mise sur l’adaptation, mais aussi sur les écarts intergénérationnels qui viennent parfois bousculer des façons de penser. Simu Liu, devenu une vedette de Marvel (Shang-Chi), incarne le fils au fil des cinq saisons. Bien que la série soit terminée, le dépanneur (Mimi Variety Store), qui se trouve au 252 Queen Street East, arbore toujours l’enseigne du Kim’s Convenience.

▶ Diffusé sur la plateforme Gem

Working Moms

Photo fournie par Netflix

Le retour au boulot de quatre femmes après leur congé de mater-nité alimente les sept saisons de cette comédie. Pour sa créatrice (et actrice principale), Catherine Reitman, il était important que chaque personnage puisse être identifié à son quartier, comme c’est le cas pour New York et les protagonistes de Sex and the City. On reconnaît donc les secteurs de Rosedale, Cabbagetown, the Annex, du Financial District et de Cedarvale (Avenal Drive, Glen Cedar Road, Bathhurst Street). L’équipe tourne aussi régulièrement dans le secteur des Beaches et du charmant quartier de Leslieville.

▶ Diffusé sur GEM et Netflix

Degrassi

Photo fournie par Degrassi.tv

La franchise Degrassi destinée aux adolescents a fait école. Acquise dans 140 pays, elle s’est déployée sous différentes séries entre 1979 et 2017. Degrassi (Les Années collège) a marqué un tournant. On y suivait les enjeux d’un groupe d’étudiants dans une école secondaire de Toronto. On dépeignait avec sensibilité, à l’époque, un milieu réaliste avec une diversité aussi bien culturelle que financière ou sociale. L’école utilisée pour le tournage était la Vincent Massey Public School au 68 Daisy Avenue, à Etobicoke (banlieue ouest). Plusieurs scènes se déroulaient dans le quartier Queen-Broadview Village où se trouve DeGrassi Street. Degrassi : La Nouvelle Génération, où le célèbre Drake a pu faire ses premiers pas dans le showbiz, a été davantage tournée dans les immenses studios (Epitome Pictures) où les lieux, même extérieurs, ont été reconstitués.

▶ Diffusé sur Amazon Prime

Orphan Black

Photo fournie par BBC America

Sarah est une jeune femme sans le sou qui survit en volant. Par hasard, elle assiste au suicide d’une détective, Beth Childs, qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. C’est donc son identité qu’elle va lui prendre. Les quartiers de Scarborough, banlieue est de Toronto, sont évoqués. Dans les faits, la série aurait été tournée davantage du côté de Brampton et Mississauga à l’ouest et, bien sûr, à Toronto. Les événements du premier épisode se déroulent d’ailleurs à Union Station. On y reconnaît Graffiti Alley (à l’ouest de Spadina Avenue, au sud de Queen St W). La station de police se trouve sous le viaduc King East près des rues Richmond et Adelaide. Beth (Sarah) habite une maison de ville du secteur CityPlace, dans le centre de la ville. Et il n’est pas rare de voir au loin la tour du CN.

▶ Diffusé sur Crave

Les Recrues de la 15e

(Rookie Blue)

Photo fournie par Global

Cette série policière suit les enjeux quotidiens de 5 recrues qui sortent de l’école de police et se retrouvent confrontées à la réalité des rues de Toronto. Ils évoluent au poste 15. C’est le poste 51 qui a prêté sa devanture aux tournages.

▶ Diffusé sur Netflix et watch.globaltv.com

Les Enquêtes de Murdoch

(Murdoch Mysteries)

Photo fournie par CBC

La populaire série qui vient d’être renouvelée pour une 17e saison débute en 1895 à Toronto. Le détective William Murdoch utilise des façons avant-gardistes pour l’époque pour élucider des crimes. Certains lieux historiques figurent dans la série : Don Jail (prison), Casa Loma, Distillery District, Polson Pier ou Allan Gardens ainsi que le très joli quartier Cabbagetown et le Black Creek Pionners Village (secteur de l’Université York). Le défi est toujours d’assurer une crédibilité historique sans que les lieux soient trop « pollués » par les artifices d’aujourd’hui. La production s’est aussi tournée vers la ville d’Hamilton. Le quartier Dundas, la cathédrale Scottish Rite, le Tamahaac Club et le Balfour Estate sont des lieux qui assurent ce cachet historique.

▶ Diffusé sur Gem

Frankie Drake : Détective privée

(Frankie Drake Mysteries)

Photo fournie par CBC

Première femme détective, Frankie mène ses enquêtes dans le Toronto des années 1920. Ses collaboratrices sont exclusivement féminines. Tout comme pour Murdoch Mysteries, les décors historiques sont essentiels. La ville d’Hamilton (50 minutes au sud-ouest de Toronto) a accueilli la production. La Liuna Station (gare) a servi à plusieurs occasions, servant même d’entrée principale pour un hôtel. Le Westfield Heritage Village, à une vingtaine de minutes à l’extérieur de la ville, est aussi prisé en raison de ses 35 bâtiments historiques savamment préservés.

▶ Diffusé sur Gem

Suits : Les deux font la paire

(Suits)

Photo fournie par Netflix

Toronto accepte de se faire passer pour New York dans cette série américaine (qui a révélé Meghan Markle) qui dépeint le quotidien d’avocats ambitieux d’un prestigieux cabinet où les mensonges fusent au profit de la performance. L’immense lobby vitré du Bay Adelaide Centre (333 Bay Street) conçu par l’architecte James Turrell est régulièrement vu dans la série passant pour l’entrée de la firme Pearson-Specter. On se croirait en plein Wall Street. Le lobby du Ritz-Carlton est souvent utilisé pour les nombreuses réunions entre adversaires alors que les cocktails entre collègues se font au bar Luma (au TIFF Bell Lightbox – 350 King St) ou au Fairmount Royal York (100 Front Street).

▶ Diffusé sur Netflix

La servante écarlate

(The Handmaid’s Tale)

Photo fournie par hulu

Bien que cette dystopie futuriste se passe dans une ville fictive, certains lieux de Toronto y sont reconnaissables. L’église St. Aidan (70 Silver Birch Ave) est le Red Centre où les servantes sont « entrainées ». Vous reconnaîtrez aussi l’ancien hôtel de ville. Cette série très dure documente la lutte d’une jeune femme dans une société menée par des hommes où elle est réduite à être une servante violée pour faire de la reproduction.

▶ Diffusé sur Crave

Bienvenue à Schitt’s Creek

(Schitt’s Creek)

Photo fournie par CBC

Sortons ici de la grande ville pour un pèlerinage élargi à une heure de route de Toronto. Cette série qui dépeint les tribulations d’une famille riche forcée à vivre dans un motel d’une petite bourgade après avoir tout perdu est devenue un des plus beaux succès de la télé canadienne. Sachez que le fameux motel, le Rosebud, se trouve dans la petite municipalité de Mono près d’Orangeville (nord-ouest de Toronto) sur Hockley Road. Il est toujours intact puisqu’il est fermé.

Le reste de la ville fictive de Schitt’s Creek est en fait à Goodwood (45 minutes au nord-est de Toronto). En débarquant au coin de Front Street et de l’autoroute 47, vous aurez une vue sur l’édifice (privé) qui abritait le Cafe Tropical où les Rose ont pris presque tous leurs repas. On y voit aussi le Bob’s Garage où le patriarche a mis son bureau et le Rose Apothecary, boutique de David et Patrick qui est en réalité un magasin de laine (Romni Goodwood). Et c’est l’ancien hôtel de ville situé près de la voie ferrée qui faisait office de « Town Hall ».

▶ Diffusé sur Gem