«Dédé et Patrick: Au-delà des étoiles» n'est pas un documentaire sur Les Colocs

Quand André «Dédé» Fortin fait la rencontre de l’harmoniste français Patrick Esposito di Napoli, au début des années 1990, dans leur immeuble du 2116, boulevard St-Laurent, à Montréal, une sorte de commune artistique, les étoiles dans le ciel se sont alignées, voyant naître le groupe, aujourd’hui mythique, Les Colocs.

Le départ rapide de Patrick, emporté par le SIDA, et le suicide quelques années plus tard de Dédé ont profondément marqué le paysage culturel de la fin des années 1990 et de l’an 2000.

Le réalisateur Jean-François Poisson, qui a fait paraître l’an passé Marie-Soleil et Jean-Claude: Au-delà des étoiles, revient ces jours-ci dans l’offre de Vrai avec un nouveau documentaire, Dédé et Patrick: Au-delà des étoiles, s’intéressant cette fois à la relation complexe et profonde qui unissait ces deux artistes.

«L’idée n’était pas de faire un documentaire sur Les Colocs», a prévenu le réalisateur lors d’une entrevue avec l’Agence QMI.

«Ce qui m’intéressait c’était le parcours humain de ces deux personnes-là», a-t-il précisé, soulignant avoir eu l’idée de son film au moment où il concevait celui sur Marie-Soleil Tougas et Jean-Claude Lauzon.

«Je trouvais intéressant d’avoir, sur une base récurrente, des histoires de deux artistes dont un est connu et un moins connu et de raconter leur destin croisé», a-t-il fait valoir.

Photo François Boucher fournie par Vrai

Il offre ainsi dans son nouveau documentaire de 90 minutes, une rétrospective émouvante sur la vie de Dédé Fortin, (sa naissance à la campagne, ses études en cinéma et ses débuts en musique avec Cha Cha & The Chain Gang) et de Patrick Esposito di Napoli (sa jeunesse en France, sa toxicomanie, son arrivée au Québec).

Le tout est mis en lumière - avec beaucoup de nostalgie, sans pour autant tomber dans le piège sensationnaliste des événements - par des témoignages de gens qui les ont connus, notamment des membres de la famille, des musiciens, des images d’archives et des extraits d’entrevues.

Le réalisateur dresse en parallèle le portrait des deux hommes, pourtant bien différents, soulignant le caractère de chacun, leurs expérimentations, leur vie amoureuse et leurs aspirations.

L’intensité de Dédé et l’urgence d’endisquer

Dans leur duo dynamique, Dédé était l’hyperactif, l’intense, celui qui ne fait pas les choses qu’à moitié. Il n’était pas le meilleur musicien, mais il travaillait de manière acharnée jusqu’à la réussite. Patrick était un homme calme, doux, presque nonchalant et un musicien autodidacte prodige. Ses premiers soucis de santé liés au VIH, qu’il a contracté en utilisant une seringue souillée des années avant de quitter la France, seraient apparus avant même la sortie du premier album du groupe.

Pour Dédé, il devenait donc urgent d’endisquer leurs chansons, afin d’offrir ce rêve à Patrick avant qu’il ne soit trop tard. Il est finalement décédé en 1994 un peu plus d’un an après la sortie du premier disque, qui a connu un véritable succès.

Photo François Boucher fournie par Vrai

«La perte de Pat dans la vie d’André Fortin fut quelque chose d’immensément pesant. Il n’a jamais voulu le remplacer [au sein du groupe]. Dédé me disait, «non, c’est comme si je me divorçais et que je me remariais le lendemain», a notamment indiqué dans le documentaire l’ex-batteur des Colocs (1990-1997), Jimmy Bourgoing.

La mort de son ami et la défaite référendaire de 1995 ont profondément affecté le leader de la formation québécoise. L’éloignement de son rêve de faire du cinéma, son instabilité amoureuse, un épuisement, une dépression et plusieurs autres facteurs ont tranquillement mené André dans la noirceur, craintif d’être hospitalisé de nouveau pour un trouble de santé mentale.

«C’était dans une époque où on ne parlait pas beaucoup de santé mentale. Il ressentait des émotions qu’il n’était pas capable de mettre en mots et que même ses amis n’étaient pas capables de mettre des mots dessus. Aujourd’hui, probablement qu’on aurait vu les choses différemment», a poursuivi le réalisateur.

Dédé et Patrick: Au-delà des étoiles s’installera sur Vrai dès mardi.