Deux couples divorcent pour former un quatuor polyamoureux

Deux couples de New York qui sont tombés en amour ont décidé de divorcer pour former un grand quatuor polyamoureux, révèle le New York Post.

Rachel, aujourd’hui âgée de 34 ans, sentait depuis longtemps qu’elle n’était pas faite pour la monogamie. Elle a toutefois ignoré ses instincts lorsqu’elle a rencontré Kyle, qu’elle a épousé en 2016.

Après trois ans de mariage, Rachel et Kyle ont décidé de devenir un couple ouvert. Ils ont alors rencontré Yair et Ashley.

«Nous allions tous bien ensemble, comme si nous étions amis depuis des décennies. Nous ne pouvions arrêter de nous parler, de nous écrire et de passer du temps ensemble», raconte Rachel.

Les deux couples ont ensuite divorcé chacun de leur côté pour fusionner leurs vies et leurs familles. Ils ont emménagé ensemble en 2021.

Deux ans plus tard, Kyle a toutefois décidé de quitter cette union à quatre, ce qui a été particulièrement éprouvant pour Rachel.

«C’est une personne très spéciale et je vais toujours l’aimer. Nous étions meilleurs amis et partenaires», clame-t-elle.

Le trio restant espère désormais déménager dans une ville où il pourra être reconnu en tant que famille et éventuellement avoir des enfants.

«Si c’est possible, Ashley et moi aimerions porter un enfant chacune; Yair serait le père biologique des deux enfants.

Les trois amoureux ont vu leur mode de vie être critiqué par plusieurs personnes au fil des années.

«Des étrangers commentent parfois, mais les gens détestent souvent ce qu’ils ne comprennent pas ou ce qui les effraie», soutient Rachel.

Cette dernière affirme s’être endurcie face aux critiques et est convaincue que sa situation amoureuse est celle qui lui convient.

«La monogamie n’est pas la seule option pour vivre le véritable amour», affirme-t-elle.