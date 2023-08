Doré jaune: Augmentez vos chances

La très grande majorité des adeptes sont persuadés que le roi des percidés n’est actif que durant une courte période au quotidien.

En fait, de génération en génération, on nous a enseigné qu’on perd quasiment notre temps à taquiner ces poissons à la robe jaunâtre et noire durant les plages horaires où la luminosité est intense.

Traits physiques

Le doré jaune est lucifuge. Cela signifie qu’il a des gros yeux sensibles à la lumière. De plus, ils sont orientés vers le haut et ils captent facilement les rayons émis par le soleil.

Les espèces dites nocturnes sur le plan de la vision, comme les chevreuils, les canidés, les félins, les bovins, les moufettes, plusieurs autres mammifères et les poissons tels les dorés, sans compter les loches, les anguilles et les barbottes, sont dotés du tapetum lucidum, aussi appelé « tapis clair » de façon moins commune en français. La couche des cellules réfléchissantes de leurs yeux agit et réagit comme un miroir, voire comme un intensificateur.

Un peu de science

Comme je vous l’ai expliqué à quelques reprises, il est possible de quantifier l’intensité de la lumière avec une unité de mesure qui s’appelle les lux. À titre d’exemple, lorsqu’on admire une pleine lune, la valeur sur le plan luminaire est de 0,5 lux. Cette dernière grimpe de 20 à 70 dans une rue éclairée et jusqu’à 100 à 200 dans un appartement avec une lumière artificielle. Dans un bureau ou même dans un atelier spécialisé, on passe de 200 jusqu’à 3000. Or, notre pauvre poisson aux gros yeux recherche des conditions lumineuses qui se situent entre 8 et 68 lux. Voilà donc pourquoi, et avec raison, les amateurs exploitent principalement les fenêtres photosensibles qui se produisent très tôt au lever du soleil ou très tard lors de son coucher.

« L’action au doré, ça se passe au petit matin ou le soir », comme le dit si bien mon ami, le pêcheur expérimenté du barrage Gouin et de plusieurs secteurs dans le Nord, Pierre Lepage. Et je dois avouer qu’il a raison, mais... retenez aussi que la pêche nocturne est souvent très productive, sauf qu’elle comporte certains risquent qui ne plaisent pas à tous.

Exception

De nombreux manieurs de canne des lacs Saint-Louis, Deux-Montagnes, Saint-François, Saint-Pierre, des rivières des Mille Îles, des Prairies, Richelieu et du fleuve Saint-Laurent font de belles captures en plein jour. Cela s’explique facilement, car la coloration de l’eau produite par la pollution et les divers déversements fait en sorte que l’arrière-scène marine est plus foncée, comme si on était au crépuscule.

En revanche, souvenez-vous que les damnés envahisseurs provenant des autres continents comme les moules zébrées filtrent jusqu’à un litre d’eau par jour, nous donnant ainsi l’impression que l’eau est plus claire et moins affectée par l’activité humaine. Au final, il n’en est rien, mis à part une modification des écosystèmes et des changements dans les habitats de plusieurs espèces, dont le doré, car l’eau tamise maintenant beaucoup moins de lumière.

Les vagues sont vos alliées

Quand on se retrouve sur l’eau entre 8 et 19 h puis que la surface du lac est calme et non affectée par les vagues, c’est le bon temps pour taquiner une autre espèce que le doré ou profiter d’un moment de détente.

Imaginez un morceau de papier d’aluminium qu’on aurait compacté entre nos mains, puis redéployé. L’effet de miroir froissé, comme les scientifiques le surnomment, recrée un environnement luminaire qui fait en sorte que tous les éclats sont reflétés dans tous les sens, ce qui diminue l’intensité luminaire projetée dans leur habitat. Le même principe s’applique avec les vagues, elles génèrent une ambiance qui devient, ou redevient, attrayante pour les dorés jaunes.

Nouvelle scène

Chaque fois que le vent agite la surface des eaux, c’est comme si on s’était servi d’un gradateur pour abaisser la luminosité dans vos spots de pêche. C’est le temps d’y retourner et de tenter votre chance. Principalement quand le vent provient du sud-ouest, de l’ouest, du nord-ouest ou même du nord à l’occasion. Ne sortez pas de chez vous quand il arrive du nord-est. En revanche, avant une tempête, le vent d’est pourrait inciter les dorés à être actifs.

Les pointes de roche et de sable, les pointes sous-marines, les amoncellements rocheux, les lignes d’herbes, les îlots sous-marins, les plateaux et tous les autres types de structures redeviennent des sites potentiellement productifs, sauf, évidemment, s’il y a un sévère front froid, une importante fluctuation barométrique, etc.

Expérience

Au cours de mes vacances, qui se déroulaient en même temps que celles de la construction, dans les Hautes-Laurentides, je pêchais deux ou trois heures par jour, souvent de 9 h à midi ou même de 13 à 16 h. La plupart du temps j’étais au gros soleil, mais le tout devait être accompagné de vagues.

Dans ce lac reconnu pour être très difficile pour la capture du doré, j’ai réussi à en capturer une soixantaine. Ils furent tous graciés, sauf huit d’entre eux qui ont littéralement été dévorés lors d’un délicieux shore lunch avec des amis.

Amplification

La seule grosse différence entre la pêche de jour et celle de soir, c’est qu’à cause de la lumière intense dans les eaux claires, les dorés jaunes détectent beaucoup plus facilement vos supercheries. Par exemple, un de mes copains tirait de l’arrière 5 à 0, après 90 minutes de pêche. Nous pêchions au drop shot avec des sangsues. Ce dernier avait noué un bas de ligne en fluorocarbone de 15 livres/test en prétextant qu’il était invisible et que ça ne dérangeait rien. Il avait aussi attaché son hameçon avec une espèce de nouage ouvert et grossier. Après s’être décidé à mettre de la fluo de 8 livres avec un nœud Palomar, il a recommencé à prendre des percidés.

En terminant, souvenez-vous qu’ils mordent souvent juste sur le bout de babines ou qu’ils aspirent l’eau afin d’entraîner l’offrande dans leur gueule. Vous devez donc être constamment sur vos gardes pour ne rien manquer de l’action.

