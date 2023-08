Dracula en cinq films

Avec Le retour du Demeter qui vient de prendre l’affiche, Hollywood se penche encore sur Vlad l’empaleur, alias Dracula. Oui, preuve que les vampires peuvent encore faire recette, 15 ans après Twilight (impossible de ne pas le citer!)... pourquoi ne pas se replonger dans cinq longs métrages notables consacrés au seigneur de la nuit?

Évidemment, on ne peut faire un palmarès des Dracula sans débuter par Nosferatu le vampire (sur YouTube, GooglePlay ou AppleTV+), le chef d’œuvre muet de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1922. Adapté du roman épistolaire de Bram Stoker, le film n’a jamais été autorisé par les titulaires des droits. De fait, les noms des personnages ne correspondent pas – le comte Orlock au lieu de Dracula par exemple –, ainsi que bon nombre des événements – une épidémie de peste, notamment – relatés. Les effets spéciaux de l’époque, qui incluent notamment l’arrêt sur image – le stop motion propre désormais à l’animation – sont impressionnants pour l’époque et témoignent, comme tout le long métrage, du courant expressionniste allemand.

Photo fournie par Film Arts Guild

2. Autre incontournable, le somptueux Dracula (sur Crave ou AppleTV+) de Francis Ford Coppola de 1992. Un très jeune Keanu Reeves incarne Jonathan Harker, Winona Ryder est Mina, tandis qu’Anthony Hopkins est Van Helsing et Gary Oldman le comte Dracula. La richesse des décors, des costumes et des maquillages et la sensualité de la mise en scène font de ce long métrage la référence auprès de laquelle se mesurent tous les autres. Non seulement incontournable, mais inoubliable, Dracula inclut une mention et quelques scènes sur le Demeter, navire affrété par le comte pour se rendre en Angleterre et qui arrive sans équipage à bord.

Photo fournie par Columbia Pictures

3. Luke Evans en Vlad II, prince de Valachie et Sarah Gadon en Mirena, son épouse? Oui, c’est dans le Dracula inédit (sur Prime Video, Netflix ou AppleTV) de 2014, réalisé par Gary Shore et dans lequel Dominic Cooper incarne le sultan Mehmet II. Éreinté par la majorité des critiques malgré de bons éléments, le long métrage n’a malheureusement pas eu de suite. On pourra arguer que ce Dracula inédit est une pâle copie du Dracula de Coppola, mais ce ne serait pas lui rendre totalement justice. Le scénario n’est pas mauvais du tout et les effets spéciaux tiennent la route.

Photo fournie par Universal Pictures

4. On ne fera pas l’impasse sur le très amusant Renfield (sur Prime Video ou AppleTV), sorti en avril dernier et dans lequel Nicolas Cage pratique, avec l’autodérision qui le sied si bien, un humour cinglant. Nicholas Hoult y tient le rôle du factotum de Dracula qui, au bord de la dépression en raison des demandes de son employeur, fréquente désormais un groupe de soutien pour victimes de relations toxiques. Awkwafina en policière complète la distribution et le tout est amusant et distrayant à souhait. Oui, on en redemande.

Photo fournie par Universal Pictures

5. Le dernier film, et non le moindre, s’adresse aux plus jeunes. En effet, les petits monstres raffoleront de l’Hôtel Transylvanie (sur Crave, Netflix ou AppleTV) de 2012. Le comte Dracula est désormais propriétaire d’un hôtel où les clients sont des monstres. Sa fille, Mavis, s’apprête à fêter ses 118 ans lorsque surgit un humain, Jonathan, qui va conquérir le cœur de la jeune fille. Et si vos enfants apprécient ce bien bon film d’animation, sachez que la franchise compte trois suites...

Photo fournie par Sony Pictures

Batman Dracula... ça existe

Les inconditionnels de Dracula seront ravis d’apprendre qu’un Batman Dracula a été produit et réalisé par Andy Warhol! Sorti en 1964 et en noir et blanc, le long métrage de 120 minutes n’a jamais été projeté en salle, l’artiste – qui n’avait pas obtenu les droits d’utilisation de Batman – s’en étant servi pour ses expositions. Des extraits de ce Batman Dracula sont visibles dans le documentaire de 2006, aisément trouvable en ligne.