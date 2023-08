VAILLANCOURT BARBEAU

Ginette



À l'Hôpital Anna-Laberge, le 8 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Ginette Vaillancourt, épouse de M. Denis Barbeau, de Ste-Martine.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants France (Louis Hébert), Martin (Isabelle Julien) et Jean-Denis (Fanny Boulay), ses petits-enfants Guillaume, Mariève, Léo, Rose, Carolane et Marc-Olivier, ses soeurs : Emma (Jean-Marie Pelletier) et Lise, ses belles-soeurs Micheline Barbeau (Maurice Turcot) et Cécile Barbeau, son beau-frère Claude Barbeau, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 août de 13 h à 15 h, suivi d'un hommage au :ST-JEAN-BAPTISTE & DESJARDINS13 RUE RONALDO-BÉLANGERSTE-MARTINEAu lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Gisèle Faubert ou à la Fondation Anna-Laberge.450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.com