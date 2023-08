LAUZIÈRE (née LEVASSEUR)

Blanche



À Laval, le 1er août 2023, est décédée, à l'âge de 86 ans, Mme Blanche Levasseur-Lauzière.Elle laisse dans le deuil son époux, Gatien Lauzière, ses enfants, Lyne (Michel Beaudoin), Michel (Linda Laperrière), René (Coni Barbosa), Alain (Ginette Bergogne), ses 12 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 août 2023 de midi à 16h, au complexe :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 16h.