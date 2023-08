Il paie trois billets d’avion pour voyager avec son chien

En voulant emmener son gros chien, un jeune Américain a décidé de payer trois billets d’avion – l’équivalent d’une rangée – pour se rendre à sa destination.

«Les gens étaient absolument abasourdis et choqués, mais tout le monde était tellement excité de la voir. [...] Il n’y a eu aucun problème, elle a été formidable et tout l’équipage a été extraordinaire », a indiqué le jeune voyageur au journal The Mirror.

C’est dans une vidéo partagée sur TikTok que l’on peut voir Gabriel Bogner, 27 ans, apporter Darwin, son grand danois, dans un vol qui partait de Los Angeles, en Californie, jusqu’à New York. La vidéo a accumulé plus de 17 millions de vues.

Pour assurer un confort et une bonne qualité de vol pour son chien de grande taille et surtout pour les autres, il a décidé de laisser deux sièges pour son chien et de n’en garder qu’un pour lui.

Gabriel souffre de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire de l’intestin, ce qui explique la présence de Darwin en tant que chien d’assistance. C’était la première fois que l’animal voyageait en avion.