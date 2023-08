J’avais le choix de devenir un curé ou un joueur de tennis

Grand ambassadeur du tennis au Québec, François Godbout a fait une brillante carrière dans ce sport. Il a représenté le Canada comme membre de la Coupe Davis de 1959 à 1964 et de nouveau en 1969. Il fut parmi les 10 meilleurs joueurs au Canada.

Il a été conseiller juridique du comité organisateur des Jeux olympiques de Montréal en 1976. De 1988 jusqu’à sa retraite, il a été juge au Tribunal de la jeunesse de Montréal, qui est devenu la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.

Il a toujours son veston blanc de l’équipe de la Coupe Davis canadienne. Ce veston est aussi précieux pour lui que la toge d’un juge de la Cour suprême du Canada.

Curé ou joueur de tennis ?

Il faut toujours se rappeler l’époque. J’avais complété mon cours classique, qui était une bonne base pour devenir curé. Il y avait un petit problème, car habituellement après huit ans, tu as terminé ton cours classique. J’ai dû ajouter deux autres années, car j’ai été expulsé en deux occasions du Collège Notre-Dame pour indiscipline.

Tu es natif de Waterloo.

J’aimerais bien spécifier Waterloo, Québec, qui comptait à peine 4000 citoyens.

Tu n’as jamais pu t’opposer à ton père.

Mon père, Louis, un ingénieur forestier, est né en 1892. Il est décédé à l’âge de 60 ans et moi, j’avais seulement 14 ans. J’ai manqué un aspect de ma jeunesse que je trouve important. Je n’ai jamais pu m’opposer à mon père. Cependant, il m’a inculqué le goût de la musique et de la lecture. À six ans, je jouais du piano.

Était-ce difficile que ta mère ne soit jamais fière de toi ?

Pour ma mère, Émilienne, il n’y avait que deux choix dans la vie, l’école et le travail. Elle n’a jamais été fière de moi.

Ce qui t’a le plus attristé.

Je voulais être un joueur de tennis. Elle n’a jamais été fière de mon choix de carrière. Occasionnellement, cela me fait encore de la peine. Je suis devenu un juge au Tribunal de la jeunesse. Aurait-elle été fière de moi ?

Les vacances d’été en famille.

Les étés, nous nous rendions à Notre-Dame-du-Portage, tout près de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à Saint-Éloi, l’endroit natal de mon père et de son cousin, l’ancien premier ministre du Québec Adélard Godbout.

Ta passion pour le tennis...

Je n’avais pas encore 10 ans lorsque je suis allé au Forum avec mon père, non pas pour voir le Canadien, mais les meilleurs joueurs de tennis au monde. Par la suite, un des pères Sainte-Croix, du Collège Notre-Dame, m’a encouragé à jouer au tennis. Mon joueur favori était le Québécois Henri Rochon.

À sept ans, tu t’imaginais en train de jouer à Wimbledon.

Les courts de tennis sont en gazon à Wimbledon. Pendant des heures, je jouais tout seul en frappant des balles sur le mur de la maison. Il y avait du gazon devant le mur, tout comme à Wimbledon.

Tu écoutais le tennis à la radio.

Bien assis dans le salon, les rideaux fermés, j’écoutais attentivement les voix de Michel Normandin et René Lecavalier décrire les matchs de la Coupe Davis.

Tu as remporté des championnats canadiens.

À l’âge de 13 ans, je jouais contre les meilleurs dans la catégorie des 15 ans. Mes succès m’ont ouvert la porte à ma sélection au sein de l’équipe de la Coupe Davis.

Le légendaire Rod Laver fut « le point tournant » de ta carrière.

Le tournoi de la Coupe Davis se déroulait à Montréal alors que le Canada affrontait l’Australie. Malgré une chaleur incroyable, j’avais tellement froid que j’avais des frissons sur mon corps. Dans le premier set, j’ai battu l’un des plus grands joueurs de l’histoire du tennis, Rod Laver, par la marque de 9 à 7, car à l’époque il n’y avait pas de bris d’égalité. Cette victoire a été le point tournant de ma carrière.

Tu as joué à Wimbledon.

La première fois, c’était comme un rêve. Je me dirige vers le luxueux vestiaire des joueurs situé près du court central pour me faire dire par le préposé au vestiaire que mon nom n’apparaît pas sur la liste des joueurs.

Es-tu retourné chez toi ?

Je croyais que mon rêve venait de s’écrouler. Soudainement, il me dit qu’il y a un deuxième vestiaire. Mon nom était inscrit. Contrairement au vestiaire 1 où il y avait une télévision ainsi que des entraîneurs, le grand luxe, au vestiaire 2, c’était une patère pour accrocher mon linge.

Finalement tu y as joué trois fois.

La première fois avec Robert Bédard, nous avions eu du succès en double. La deuxième fois, tout comme la troisième fois, je me suis rendu immédiatement au vestiaire 2. Cependant, à la troisième fois, le préposé m’a dirigé vers le vestiaire 1. Je mentionne toujours à mes amis avec un sourire aux lèvres que je n’ai pas joué sur le court central, mais que j’ai occupé le vestiaire du court central.

Ton petit-fils Maximilien t’a corrigé sur le nombre de défaites en deux manches de 6-0.

La première fois, un dénommé Jeff Arnold, au Championnat canadien, et par la suite le Québécois Robert Bédard a réussi le même exploit. La semaine dernière, mon petit-fils m’a souligné que je venais de perdre pour une troisième fois en deux sets de 6-0, cette fois-ci contre lui. Et pour me taquiner un peu plus, il a ajouté : « Grand-papa pour la première fois, deux journées de suite contre le même gars . »

Ta famille a joué un rôle important dans ta vie.

Nos deux merveilleux fils, Louis et Christian, ainsi que nos trois petits-enfants sont la source de motivation de nos vies à mon épouse, Sibylla, et moi. Nous allons célébrer notre 60e anniversaire de mariage l’an prochain.