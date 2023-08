La carrière de Léane Labrèche-Dor en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

De père en père et en fille

Photo d'archives

Il y a 20 ans, en décembre 2003, lors de la première du film Le Seigneur des anneaux : Le Retour du Roi, Léane, 14 ans, et son père Marc.

La jeune fille n’avait pas encore officiellement manifesté le désir de suivre les traces de son père et son grand-père, Gaétan Labrèche, mais ça n’allait pas tarder.

Très unis

Photo d’archives

Une jeune Léane avec ce père qu’elle adore et admire depuis toujours, qui a les mêmes goûts côté humour et musique. À l’époque, ils se nommaient affectueusement « Daddy lilipoudou boundoui » et « Lélé lilipoudou boundoui. » Depuis le décès de la mère de Léane, alors que l’adolescente n’avait que 17 ans, ils sont plus proches que jamais.

Le père de...

Photo d’archives

Encore surnommée « la fille de... », Léane, 20 ans, avec son célèbre père en 2008, alors que ce dernier allait animer son second gala Juste pour rire. Quelques années plus tard, la jeune femme obtenait son diplôme de l’École nationale de théâtre, souhaitant se doter d’une solide formation avant de se lancer dans le show-business.

Premières entrevues

Photo Pierre-Paul Poulin

Il y a une dizaine d’années, Léane, 24 ans, qui venait de décrocher un grand rôle au théâtre.

« J’ai eu le même parcours que n’importe qui, disait-elle alors, pour éviter qu’on prétende qu’elle obtenait des rôles grâce à son père. J’ai fait mon école [...] J’ai eu mon diplôme. Je fais des auditions. »

Télé en direct

Photo d’archives

En 2014. On avait vu Léane au théâtre et dans quelques populaires séries télé. Elle était désormais du noyau régulier de comédiens de la série à sketches diffusée en direct à Télé-Québec, SNL Québec (Saturday Night Live), avec des noms dont on entendrait longtemps parler... Virginie Fortin, Pier-Luc Funk, Guillaume Girard, Mickaël Gouin, Katherine Levac, Mathieu Quesnel et Phil Roy.