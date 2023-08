«La chambre numéro 7» une parfaite initiation à l’horreur

Une vieille auberge au bord de la mer. Une chambre aux bruits inquiétants. Un garçon à la fois curieux, courageux... et peureux ! Le nouveau roman d’horreur pour les enfants de Martine Latulippe connaît beaucoup de succès et il est tout simplement parfaitement horrifique !

Votre roman La chambre numéro 7 apparaît dans plusieurs palmarès littéraires, en ce moment. Êtes-vous surprise de son succès ?

Je suis super émue. C’est une belle surprise ! Probablement qu’avec les vacances et le sujet intrigant... J’imagine, comme on dit si bien, que le timing était bon. Et Isabelle Malenfant a fait un superbe travail, du côté des illustrations !

Photos fournies par les éditions la courte échelle, Julie Beauchemin

La fameuse chambre numéro 7... Par curiosité, est-ce que le numéro a été choisi au hasard ou est-ce que le 7 vous marque personnellement ?

(Rires) Non ! Je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que c’est un peu comme le numéro 13 ; le 7 a quelque chose de mystérieux... Cependant, l’idée de la chambre m’est venue il y a quelques années, alors que je faisais des animations scolaires au Nouveau-Brunswick. Tout était fermé, car ce n’était pas du tout la saison touristique. On m’a permis de dormir dans une auberge pas officiellement ouverte... En y arrivant, le soir, j’y trouve une enveloppe, dehors, avec la clé à l’intérieur. Je suis toute seule et je me dis que n’importe qui peut être entré avant moi ! Puis, un orage éclate. J’y ai vraiment dormi seule, sans même un employé ! J’étais terrifiée, même si rien n’est arrivé. Je me suis dit que c’était le terreau parfait pour inventer une histoire de peur !

Benjamin, le héros du roman, est un garçon très curieux. Auriez-vous été aussi curieuse et auriez-vous ouvert la porte de la chambre terrifiante ?

Je pense que j’aurais été plus peureuse que lui ! C’est drôle parce que j’aime beaucoup écrire des histoires de peur. Même quand j’essaie de faire des livres d’humour, je me retrouve toujours à y mettre un peu de mystère ou une enquête quelconque. C’est plus fort que moi. J’aime frissonner un petit peu.

Ce n’est pas la première fois que vous participez à la collection Noire de La courte échelle. Qu’est-ce qui vous plaît autant de cette collection ?

J’aime que ce soit spécifiquement horreur, peur... Le lecteur sait exactement à quoi s’attendre. C’est un double défi pour moi, en tant qu’auteure : je veux en mettre assez pour les lecteurs qui aiment avoir peur, mais je ne veux pas non plus traumatiser personne ! Il faut arriver à trouver un bel équilibre.

Croyez-vous vous-même aux légendes effrayantes ?

Ce que j’adore, dans la légende, c’est l’espèce de doute qui demeure... J’habite tout près de la chute Montmorency. Je passe devant tous les jours. Je sais très bien que la Dame blanche n’apparaîtra pas, mais chaque jour je ne peux pas m’empêcher de regarder la chute et sa vapeur, pour voir si je ne distinguerais pas une forme à travers !