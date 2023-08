Le «bordel» de grand-papa Trump: une attraction touristique au Yukon

Le Canada a joué un rôle crucial dans la fortune de la famille Trump. Le grand-père de Donald Trump l’a lancé lors de la ruée vers l’or du Klondike en 1898, selon Gwenda Blair, professeure à l’Université Columbia et auteur de The Trumps: Three Generations That Built an Empire.

Frederick Trump est arrivé en Amérique de Bavière à l’âge de 16 ans en 1885. Après avoir vécu à New York, il déménage à Seattle sur la côte du Pacifique où il ouvre un petit restaurant qu’il vend en 1897 pour prendre un navire à destination de l’Alaska d’où il a rejoint le Yukon pour profiter de la ruée vers l’or du Klondike. Des milliers de prospecteurs espérant y faire fortune comme ceux qui participèrent à la ruée vers l’or en Californie (1848-1856) qui avait attiré 300 000 chercheurs d’or, américains et étrangers.

Royal BC Museum and Archives

La ruée du Klondike commença avec l’arrivée à Seattle et à San Francisco de quelques prospecteurs avec de grandes quantités d’or en 1896. Des articles de journaux à ce sujet provoquent une véritable hystérie collective. Les gens quittent leur emploi pour le Klondike. On estime qu’environ 100 000 partirent des ports de la Côte-Ouest, mais que seulement 30 000 à 40 000 arrivèrent dans les zones aurifères. Environ 4000 d’entre eux y trouvèrent effectivement de l’or.

La ruée vers la richesse du grand-père

Plutôt que chercher de l’or, Fred Trump a voulu offrir des services à ceux qui en cherchaient. Au cours de ses trois années au Canada, il a ouvert son Arctic Restaurant and Hotel d’abord sur le lac Bennett dans le nord de la Colombie-Britannique, puis à Whitehorse, au Yukon.

Photo Wikimedia Commons / Domaine public

Le bâtiment à deux étages acquit rapidement la réputation d’être un endroit où trouver nourriture, alcool, jeu de hasard et sexe. Ses publicités dans les journaux font référence à la prostitution mentionnant des chambres pour femmes avec des balances afin que les clients puissent peser des pépites d’or pour payer leurs services. Un journaliste du Yukon Sun écrivait à ce sujet: «Pour les hommes seuls, l’Arctic est un excellent endroit. Mais je ne recommanderais pas aux femmes respectables de s’y rendre, car elles pourraient entendre des choses répugnantes susceptibles de les pervertir.»

Donald défend son grand-père

Pendant la ruée vers l’or, la plupart des hôtels offraient des services sexuels. Mais Fred Trump peut-il être qualifié de proxénète? Il a loué des chambres à des prostituées qui tiraient leurs revenus de ses clients. Il profitait donc de la prostitution. Il en faisait d’ailleurs la promotion dans les annonces de son hôtel dans les journaux.

Lors du sommet de G-7 à Charlevoix en 2018, Justin Trudeau a présenté à Donald Trump – avec ce qui semble être un sourire narquois – une photo encadrée de l’hôtel de son grand-père au Yukon.

Photo tirée de Twitter/X @PressSec45

Trump, qui a déjà qualifié Justin Trudeau de «visage à deux faces», a rejeté comme «complètement fausses» les informations selon lesquelles son grand-père avait géré des bordels.

Avec Parcs Canada, la bande autochtone Carcross Tagish transforme le village fantôme de Bennett City en attraction touristique. Une «expérience camping» haut de gamme avec au cœur du village une réplique de l’Arctic Restaurant & Hotel. On espère que le «bordel» de Fred Trump va attirer les touristes. Il ne s’agit pas, selon Nature Tours Yukon, de recréer l’hôtel tel quel, mais simplement un modèle réduit du bâtiment s’inspirant de celui de la ruée vers l’or.

Capture d’écran Facebook

Le legs de Fred Trump à ses descendants

En 1901, la GRC a décidé d’interdire la prostitution et de limiter le jeu et l’alcool au Yukon où l’or se faisait maintenant plus rare. Frederick Trump vend son hôtel et retourne en Allemagne avec une somme d’argent substantielle et se marie.

Photo Wikimedia Commons / Domaine public

Considéré comme ayant fui aux États-Unis – où il est devenu citoyen américain – pour éviter son service militaire, il est expulsé de son pays d’origine. Il retourne à New York avec sa femme enceinte du père de Donald. Il meurt de la grippe espagnole en 1918 à l’âge de 49 ans laissant une fortune substantielle avec laquelle son fils construit un empire immobilier. Son petit-fils Donald, qui en hérite, rencontrera sa première femme, Ivana, mannequin à Montréal, lors des Jeux olympiques de 1997, mais c’est là une autre histoire.