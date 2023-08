Le lait d’avoine, un choix réellement plus santé que le lait de vache?

Les boissons végétales sont de plus en plus populaires chez les consommateurs. Certaines personnes croient que le lait d'avoine serait une alternative plus santé que le lait de vache, mais est-ce réellement vrai?

Un livre au Royaume-Uni, «Les personnes ultra-transformées: Pourquoi mangeons-nous tous de la nourriture qui ne sont pas de la vraie nourriture... Et pourquoi nous ne sommes pas capables d'arrêter?». révèle que les aliments ultra-transformés, tels que le lait d’avoine, serait nocif pour la santé.

Van Tulleken, l’auteur de l’étude, mentionne que les aliments transformés ont été conçus pour durer longtemps, donc ils contiennent des arômes, du colorant, des émulsifiants ou de la gomme, selon le média Daily Mail.

Consommer ces aliments ultra-transformés pourrait être associé à de nombreux effets négatifs sur la santé, tels le cancer, l’obésité ou l’inflammation.

Cependant, la boisson d’avoine ne se retrouverait pas dans cette catégorie.

La nutritionniste Myriam Beaudry a confirmé à TVA Nouvelles que la boisson d’avoine était en effet transformée, tout comme le pain et le yogourt. «Par contre, selon les marques et les ingrédients, je n’irais toutefois pas jusqu’à dire que cette boisson est ultra-transformée, selon la définition de la classification de NOVA», a-t-elle commenté.

Les ingrédients présents dans le lait d’avoine sont en principe de l’avoine, de l’eau, des vitamines et minéraux, de l’huile et des émulsifiants. Même si cette boisson végétale peut être transformée, ce n’est pas la boisson en soi qui est nocive, mais plus la quantité ingérée.

«Les deux derniers suscitent parfois des inquiétudes, mais il faut toujours garder en tête que c’est la dose qui fait le poison. La quantité minime qui se retrouve dans une tasse de boisson à l’avoine n’affectera pas votre santé. Il faut se rappeler qu’il n’y a pas un aliment unique qui va nous enlever ou nous donner la santé!», a-t-elle précisé.

Est-ce meilleur que le lait de vache?

Sur le plan nutritionnel, le lait d’avoine ne serait pas meilleur que le lait de vache. Le lait de vache serait plus enrichi en calcium et en vitamine D.

Cependant, contrairement aux autres boissons végétales, la boisson d’avoine serait la meilleure option, elle qui est considérée comme l’équivalent en termes de calories et de protéines, selon Mme Beaudry.

Dans l’étude du Royaume-Uni, la nutritionniste britannique Sarah Berry de King’s College à London note la même chose de son côté. «C’est inexact de dire que le lait d’avoine est meilleur pour la santé que le lait de vache», a-t-elle confirmé.

Malgré tout, le lait de vache et la boisson pourraient être deux bons choix équivalents sur le plan nutritionnel.

Pour Myriam, les consommateurs n’ont pas à s’inquiéter sur la boisson d’avoine. «C’est le portrait global de l’alimentation qui fait réellement une différence et non un seul aliment», conclut-elle.