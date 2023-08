Le métier d’ambassadeur vu par Stéphane Dion

Stéphane Dion est envoyé spécial du premier ministre à l’Union européenne et dans toute l’Europe ainsi qu’ambassadeur du Canada en France et à Monaco. Loïc Tassé l’a rencontré à l’ambassade canadienne de Paris à la fin juin. M. Dion livre ses commentaires sur le métier d’ambassadeur et fait le point sur une série de problèmes d’actualité qui touchent la France et l’Europe.

Lorsqu’on lui demande ce qui a le plus changé dans le métier d’ambassadeur ces dernières années, M. Dion s’exclame sans hésiter que «la grosse modification, ce sont les réseaux sociaux, ce qui rend le travail d’un ambassadeur plus simple et plus compliqué.

«Plus simple parce qu’il obtient ou elle obtient l’information beaucoup plus rapidement dans tous les domaines [...] Mais ce qui est un défi est que les dirigeants politiques les utilisent aussi et communiquent régulièrement entre eux. Et que si cette diplomatie ne se rend pas à l’ambassadeur, à ce moment-là, il y a comme une diplomatie parallèle qui s’établit sans que l’ambassadeur soit au courant [...] Avec les médias sociaux, la négociation se fait directement entre ministres. Et les ambassadeurs, s’ils ne font pas attention, ils vont se faire marginaliser. Ce n’est pas le cas quand l’ambassadeur a une relation très forte avec le gouvernement, comme c’est mon cas.»

Il ajoute qu’éviter la dispersion de l’information et maintenir l’intégrité de la diplomatie exigent un effort constant, nécessaire pour que les ambassadeurs et leurs équipes puissent bien servir leur gouvernement et leur pays.

Stéphane Dion établit d’emblée la différence entre les ambassadeurs à la tête de grandes ambassades et ceux qui dirigent de petites ambassades. Les premiers ont la chance de compter sur de vastes équipes, ce qui leur permet de se concentrer sur des dossiers importants, tandis que les seconds doivent s’occuper de tous les dossiers en plus de gérer l’administration quotidienne de l’ambassade.

Concrètement

Concrètement, en plus de suivre certains dossiers de près, l’ambassadeur tisse des liens avec diverses personnalités, coordonne sur le terrain la visite de ministres, en assure le suivi, vieille à ce que l’ambassade procure les services, consulaires et autres, aux Canadiens qui séjournent en France. De plus, il aide des entrepreneurs et représente le Canada dans divers événements nationaux ou internationaux, en France et en Europe. Enfin, il veille au bon fonctionnement de l’ambassade, surtout lorsque des décisions difficiles à prendre surviennent.

M. Dion aime souligner qu’il a la chance de pouvoir compter sur des diplomates de carrière pour l’épauler. Il peut, entre autres, compter sur une cheffe de mission adjointe, madame Amy Baker, qui est diplomate de carrière et dont l’expérience lui est précieuse.

À son avis, les diplomates qui proviennent comme lui des milieux politiques et académiques apportent un certain renouveau au corps diplomatique, mais ils doivent demeurer peu nombreux, parce que la diplomatie est un véritable métier.

Conseils aux futurs diplomates

À cet égard, M. Dion estime que des spécialistes dans différents domaines sont nécessaires, mais que les diplomates de carrière comme tels continuent à trouver dans la formation en science politique une base très utile.

Les étudiants qui désirent devenir diplomates devraient développer une vaste culture générale.

«Lisez des bouquins, pas seulement des petites notes, lisez des gros livres, enfin 250 pages, lisez-les et discutez-en [...] Ceux qui ne lisent pas ne peuvent pas devenir de bons diplomates.»

Les futurs diplomates doivent être prêts à faire plusieurs sacrifices, avoir des conjoints ou conjointes prêts à les suivre dans des pays difficiles, surtout en début de carrière.

C’est d’ailleurs pour cette raison que l’abandon d’une carrière de diplomate spécifique pour ouvrir ces postes indistinctement à tous les fonctionnaires serait une mauvaise idée, affirme M. Dion.

«Il y en a qui disent que la diplomatie ne doit plus être une profession fermée. On doit être prêt à travailler au ministère des Affaires étrangères, et l’année d’après se retrouver à l’Industrie. Moi, je dis “faites attention”, parce que pour avoir des diplomates chevronnés, il faut leur promettre une carrière. Il faut leur dire “oui, vous allez aller dans des pays difficiles [...], ça va vous donner de l’expérience, et vous pourrez, à des stades plus avancés de votre carrière, aller dans des grandes chancelleries qui sont clés pour le Canada, les pays du G20”.»

Pour M. Dion, une telle gradation procure aux diplomates le sens de l’histoire et du terrain. Évidemment, pour éviter de développer trop de sympathie pour un pays où l’on est posté, il faut le quitter après un certain nombre d’années. M. Dion à la blague donne son exemple.

«Moi, après 5 ans en Allemagne, le premier ministre m’a dit: “Tu risques de devenir allemand. Je t’envoie à Paris”. Alors j’ai dit: “Oui, je sais, il faut qu’il y en ait un qui se sacrifie, personne ne veut aller à Paris”».

Le Canada doit montrer que le crime d’invasion ne paie pas

M. Dion a des mots très durs à l’égard de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine.

«C’est une guerre qui n’a pas de justification et celles qui sont avancées sont tout à fait outrancières. Dire que le régime actuel est nazi en Ukraine est une monstruosité. Bien sûr qu’il y a des groupes nazis dans trop de pays, mais de là à dire que le gouvernement l’est, c’est pousser la propagande à des seuils grotesques. Dire qu’il y avait un génocide en place en Ukraine n’a aucun sens.»

Bien que l’issue de la guerre soit difficile à prévoir, M. Dion signale que lors de la Seconde Guerre mondiale, les industries américaines ont soutenu à bout de bras l’armée russe, avec les résultats que l’on connaît. Cette fois-ci, les États-Unis et leurs alliés soutiennent massivement les Ukrainiens.

M. Dion ajoute que la guerre en Ukraine a beaucoup renforcé l’importance du Canada «parce que le Canada travaillait beaucoup avec l’Ukraine depuis des années, afin de la protéger autant que possible de ce qui risquait d’arriver [...]. On sait qu’on a l’expertise dans les relations avec l’Ukraine, que les relations entre le président actuel de l’Ukraine et le premier ministre du Canada sont je ne dirais pas quotidiennes, mais extrêmement régulières [...] Un des rôles du Canada dans ce cas-ci est de dire aux Européens: “Tenons le coup” [...] C’est notre rôle comme diplomates que d’entretenir l’unanimité de l’Europe face au geste inacceptable et condamnable de la Russie. L’OTAN est encore très, très unie et résolue [...] C’est un enjeu universel. Il ne faut pas que le crime d’invasion paie. Il faut bien montrer qu’il ne paie pas. »

M. Dion avertit cependant qu’il faut se garder «de faire du prêchi-prêcha». Les conditions géopolitiques du Canada sont très différentes de celles des Européens, étant donné son isolement géographique relatif et la richesse de son voisin du sud.

Cependant, l’Europe et le Canada peuvent apprendre l’un de l’autre dans divers domaines, comme celui de la transition énergétique et du développement économique.

Et d’ajouter M Dion, «le Canada est le plus européen des pays non européens». En ce sens, le Canada est souvent un allié des politiques internationales de l’Europe.

Le Canada possède des ressources minérales stratégiques qu’il est possible d’extraire dans un environnement stable. La guerre en Ukraine a rehaussé la valeur du Canada pour les Européens, entre autres pour cette raison et parce que le Canada a développé depuis longtemps une excellente relation avec l’Ukraine.

Avertissement

M. Dion met en garde les dirigeants canadiens contre la tentation d’abolir la taxe sur le carbone. «Si on y mettait fin, on aurait plus de difficulté à exporter nos produits vers l’Europe». C’est que les investisseurs européens qui installent des usines au Canada savent qu’ils n’auront pas de mal à exporter les produits qu’ils fabriquent vers l’Europe. Sans cette taxe, plusieurs produits fabriqués au Canada pourraient être taxés à l’entrée dans le marché européen.

Analyses politiques

M. Dion doit aussi transmettre au gouvernement canadien ses analyses de la politique européenne. L’ex-professeur de science politique estime que l’Europe est aux prises avec deux grandes polarisations.

La première polarisation est celle de l’énergie. Dans tous les pays, des électeurs voudraient que les gouvernements implantent plus rapidement des mesures pour lutter contre les changements climatiques, ce qui les attire fortement vers les partis verts. Inversement, d’autres sont inquiets des mesures envisagées, en particulier par les partis de gauche, ce qui les pousse vers les partis plus climatosceptiques.

La seconde polarisation touche la religion et les relations interethniques. Étant donné le vieillissement des populations chrétiennes d’Europe et l’islamisme, la droite classique a du mal à rivaliser avec la droite identitaire qui promet de protéger les populations contre cette diversification ethnoreligieuse.

Dans ce contexte, selon M. Dion, le Canada doit œuvrer pour la confiance, plus que la méfiance, ainsi que pour l’inclusion, plus que l’exclusion.

Coopération optimale

Stéphane Dion n’hésite pas à parler de «coopération optimale» entre le gouvernement du Québec et celui du Canada dans tous les dossiers qui les concernent en Europe, loin des «moments difficiles» du passé. Les délégations ou représentations des provinces sont selon lui une force pour le Canada.