Les complices gonflables

Serions-nous tout à fait complices de cette flambée des prix. Des bagnoles rutilantes à la laitue en passant par les deux par quatre et le beurre, on sursaute. Les coûts explosent et on impute ça à n’importe quoi. Le prix du pétrole, la rareté de la main-d’œuvre, la crise du logement, les feux de forêt, etc. Tout est bon. Les spécialistes de l’inflation qui montent les factures en mettent plus que moins. Si leur produit ou service coûte 5% de plus, ils nous chargeront 10% de plus. Tout le monde le fait et on étire l’élastique de la capacité de payer au maximum. Les endettements sont formidables et ce ne sont pas les banques aux oiseaux qui vont se plaindre.

Pourquoi complices? Parce que nous semblons incapables de mettre un frein à ça. Au contraire. Vous n’avez jamais vu autant de Mercedes, de Audi ou de BMW sur les routes. Une grande population de voisins gonflables. On emprunte à un niveau jamais atteint, on achète comme des millionnaires et on vit au-dessus de nos moyens.

LES HYÈNES

Ce ne sont surtout pas nos gouvernements déficitaires comme jamais qui vont donner le bon exemple. Ils nous taxent et nous imposent éhontément tout en exploitant le monde dans les loteries, les machines à sous dans les bars et les casinos. Les complices que nous sommes embarquons et jouons le jeu, gaspillant à fond la caisse dans cette triste poudre aux yeux.

Des flambées incroyables allumées par des arrivistes immodérés qui n’ont aucune pensée, aucun souci, aucune compassion pour les pauvres, les vieux et les jeunes qui partent dans la vie.

Dévorés tout rond, disait ma mère.

ON SE CALME