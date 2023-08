Mode de stars: des looks colorés pour célébrer toutes les couleurs de la Fierté

Alors que le mois de la fierté 2SLGBTQIA+ se déroule internationalement au mois de juin, les célébrations de Fierté Montréal se tiennent en août et se déballent sur une semaine qui se conclut le dimanche avec le grand défilé de la Fierté le long du boulevard René-Lévesque, et ensuite c’est le fameux T-Dance sur l’Esplanade du Parc olympique.

Pour souligner ces activités, j’ai déniché des looks pour chacune des onze couleurs qui composent le drapeau. Parmi ces stars, certaines sont ouvertement gaies, d’autres bisexuelles ou non-binaires, tandis que d’autres sont des alliées de la communauté.

Passage en revue de looks qui soulignent l’originalité, l’individualité, la différence... sur fond d’inclusion et d’acceptation.

PELAYO DÍAZ

Pour une journée chaude, Pelayo Díaz opte pour un pyjama kimono en dentelle blanche agencé d’un collier ras du cou, le tout signé Dolce & Gabbana.

Photo fournie par Greg Kessler

JENNA LYONS

Jenna Lyons, l’une des stars de la télésérie de The Real Housewives of New York City, a prouvé au lancement de cette 14e saison qu’un jean peut parfaitement être coordonné à une veste féérique mariant tulle et fleurs, une création Oscar de la Renta.

Photo AFP

KARRUECHE TRAN

À la cérémonie d’intronisation de Dwyane Wade au Temple de la renommée, Karrueche Tran a craqué pour une moulante à l’imprimé psychédélique turquoise de David Koma.

Photo fournie par Jerritt Clark/Getty Images pour FWRD

TROYE SIVAN

Pour le vidéoclip de la chanson Rush de son troisième album, Something to Give Each Other, Troye Sivan arborait une robe scintillante Paco Rabanne composée d’œillets et de pastilles se terminant en frange. Le chanteur australien avait cassé le look avec des bottes de combat.

Photo tirée d’Instagram @troyesivan

KYLIE MINOGUE

Kylie Minogue a annoncé sa résidence à la salle Voltaire de l’hôtel The Venetian, à Las Vegas. Cette robe froncée audacieuse de Mugler annonce bien les costumes extravagants que l’on associe à la showgirl.

photo fournie par Matt Winkelmeyer/Getty Images pour The Venetian Resort Las Vegas

TOM DALEY

L’athlète Tom Daley a joué avec l’imprimé amusant imaginé par JW Anderson en coordonnant des lapins noirs sur fond jaune pour la camisole et l’inverse pour le pantalon. Les bottes Dr. Martens injectent une touche rebelle au look.

Photo fournie par Dave Benett/ Getty Images pour Rimmel London

ALICIA MOFFET

Alicia Moffet a pris d’assaut la scène d’Osheaga vêtue d’un ensemble deux pièces en denim de la griffe Re-Pul. Son look bustier et pantalon large est tout à fait dans les silhouettes du moment.

photo fournie par Tim Snow

FLORENCE PUGH

À l’ouverture du vaisseau amiral londonien des voitures Lotus, Florence Pugh a craqué pour une combinaison rouge Moschino dont la chaîne de taille rappelait les bijoux Tiffany & Co. qui complétaient son look.

Photo fournie par Dave Benett/Getty Images pour Lotus

MEGAN FOX

Megan Fox s’adonne elle aussi aux robes optiques de Jean Paul Gaultier. Nombreuses sont les stars qui ont adopté les créations dont les lignes redessinent le corps depuis leur sortie en 1996.

Photo tirée d’Instagram @meganfox

MINDY KALING

La designer Molly Goddard est reconnue pour ses créations volumineuses en tulle, mais voilà que Mindy Kaling a déniché un modèle vert tendre tout aussi ludique, mais moins extravagant.

Photo tirée d’Instagram, Mindy Kaling

NATASHA LYONNE

À l’ouverture de la boutique TAG Heuer de la 5e Avenue à New York, Natasha Lyonne a opté pour un look excentrique. L’actrice avait accessoirisé sa robe originale Christopher Kane, qui donnait l’impression d’un soutien-gorge en dentelle intégré, avec une paire de lunettes « fleur » de Loewe.