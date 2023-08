Nos institutions sont de moins en moins transparentes

Réjean Tremblay a annoncé qu’il quittait son poste de chroniqueur sportif au Journal pour poursuivre d’autres projets.

Il en a profité pour exprimer son découragement envers le contrôle de plus en plus serré exercé par les organisations sportives.

Avant, quand tu étais journaliste sportif, tu étais presque «one of the boys». Tu montais dans l’autobus et tu avais un accès direct aux joueurs.

Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Tout est hyper contrôlé, et c’est presque plus facile d’obtenir une entrevue avec Joe Biden qu’avec un défenseur du Canadien.

C’est la loi de l’omertà qui règne.

Ce qui se passe dans la chambre du Canadien reste dans la chambre du Canadien.

En politique aussi

Remarquez, c’est comme ça partout, maintenant.

Essayez d’obtenir une entrevue avec un ministre, vous verrez.

S’il n’a rien à vendre (un nouveau projet de loi à présenter, un ruban à couper, une autoroute à baptiser ou une élection à gagner), son équipe va vous envoyer paître.

C’est de plus en plus difficile d’avoir accès à des représentants de l’autorité. Et quand vous demandez des comptes à des organismes publics qui sont censés être imputables et transparents (comme la Caisse de dépôt et placement du Québec, par exemple, qui est presque aussi opaque que Fort Knox, la célèbre réserve d’or des États-Unis), vous vous cognez à des portes fermées ou à des documents caviardés.

Parlez-en à mon collègue Michel Girard, qui est maintenant autant journaliste d’enquête que chroniqueur économique.

Et si jamais vous osez, comme Michel le fait souvent, poser des questions légitimes sur la façon dont l’État gère notre argent ou critiquer certaines décisions qui vous paraissent mal avisées, vous vous attirez les foudres du ministre Fitzgibbon, qui vous traite avec mépris et condescendance.

La machine est de plus en plus opaque, de moins en moins transparente et de plus en plus allergique à la critique.

C’est comme ça avec les sociétés d’État, l’Église, le gouvernement, les organisations sportives, les associations, les corps policiers, etc.

Le mot d’ordre, maintenant, est: «Serrez les rangs! Rien ne doit sortir!»

C’est comme les trous noirs, qui absorbent toute lumière et ne renvoient qu’obscurité.

La machine à rumeurs

Et qu’est-ce qui arrive lorsque les organismes qui sont censés être transparents se referment comme des huîtres?

La machine à rumeurs s’emballe. Et les gens, qui veulent des réponses à leurs questions, se mettent à croire n’importe quoi et n’importe qui.

Il paraît que... On dit que... J’ai entendu que... J’ai vu un nom apparaître sur une liste anonyme, sur internet...

Et plus les rumeurs fusent, plus les organismes se referment.

C’est un cercle vicieux.

Voilà pourquoi on assiste, depuis quelque temps (et c’est une sacrée bonne nouvelle), à une renaissance du journalisme d’enquête.

Parce qu’avant, croyez-le ou non, mais pour avoir réponse à une question, il suffisait de la poser.

Aujourd’hui, il faut mener une enquête approfondie et effectuer une demande en bonne et due forme auprès de la Commission de l’accès à l’information.

Je comprends Réjean Tremblay d’être découragé.

Pour faire sortir la vérité, maintenant, ça prend des forceps.

On n’a qu’à penser aux nombreux scandales d’agressions sexuelles commises dans le monde du sport amateur...

Au lieu de protéger le public, les organismes protègent leurs membres!

DES P’TITS CAPITALISSSSES!

Jeudi, mon collègue Francis Halin a publié un texte très intéressant sur le manque de littéracie financière chez les jeunes.

Selon une étude, 40% des jeunes de 18-24 ans ont lamentablement échoué un questionnaire de base en finance.

Preuve qu’on est dû pour un cours d’initiation à la vie économique.

Malheureusement, chaque fois qu’on aborde le sujet, les syndicats grimpent dans les rideaux en disant que c’est épouvantable de vouloir ainsi transformer nos jeunes en «petits capitalistes».

Comme si aider nos jeunes à mieux planifier leur avenir et à mieux gérer leur argent était un crime!

JUSTIN ET LA QUADRATURE DU CERCLE

Avec son plan d’augmenter considérablement la population canadienne d’ici 2100, Justin Trudeau est peut-être le politicien le plus mal placé pour parler de la crise du logement.

Ne voit-il pas qu’ouvrir toutes grandes les vannes de l’immigration comme il veut le faire ne va qu’accroître le problème au lieu de le régler?

Encore une fois, Justin Trudeau parle des deux côtés de la bouche... Il va les loger où, tous ces nouveaux arrivants?

Plus de demandes de logements = hausse des loyers.

Pas besoin d’être un prix Nobel d’économie pour comprendre ça...

BYE, BYE FACEBOOK!

J’ai longtemps utilisé Facebook pour commenter l’actualité, faire des critiques de films, partager des réflexions, suggérer des lectures, etc.

C’est fini.

Je ne vois pas pourquoi je donnerais du contenu gratuit à une entreprise gonzilliardaire qui se comporte comme un «bully» et qui rêve d’étouffer le milieu qui me fait vivre.

C’est ce qui s’appelle «scier la branche sur laquelle on est assis».

Si j’étais plombier, je n’irais pas débloquer les toilettes de Zuckerberg gratuitement.

Or, mon métier est d’écrire.

Et tout travail exige rémunération.

On se retrouvera bientôt sur une autre plate-forme!