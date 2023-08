De «Mercredi» à «Audrey est revenue»: des fictions originales qui valent le détour

Les plateformes de visionnement rivalisent d’ingéniosité pour séduire les consommateurs. Leur catalogue permet de se distinguer ; pour y parvenir, elles achètent des œuvres attendues, mais produisent aussi du contenu original qui marque des points. Voici cinq séries qui représentent de très bons choix.

• À lire aussi: Voici cinq films pour les amoureux des chiens (...et ils sont tous drôles et attendrissants)

• À lire aussi: TÉLÉ: cinq productions qui laissent place à la magie et à l’illusion!

• À lire aussi: De «Quantico» à «S.W.A.T.» : cinq séries policières explosives

Upload

Photo fournie par Prime Video

La science-fiction, c’est bien beau, mais encore faut-il être capable de sortir du lot et proposer un univers qui soutient un récit plus que quelques épisodes. Pas besoin de dépenser des millions de dollars en effets spéciaux pour y parvenir. Il suffit de jeter de bonnes bases, saupoudrer des touches surprenantes, agrémenter le tout d’humour et faire confiance aux protagonistes. Les créateurs de cette série l’ont compris. Les gens décédés qui ont suffisamment d’argent – ou qui connaissent des âmes charitables – peuvent revivre dans un futur bien différent du monde qu’ils ont connu. Seul hic : le « paradis » a aussi ses points négatifs.

►Deux saisons sur Prime Video

Mercredi

(v.o. Wednesday)

Photo fournie par Netflix

Le succès de cette aventure fantastique a été instantané à l’échelle planétaire. La cote de popularité de Jenna Ortega, qui défend le rôle-titre, a rapidement grimpé en flèche. Il faut dire qu’elle brille de mille feux alors qu’elle s’acclimate à un nouvel environnement scolaire, qu’elle enquête sur une série de meurtres et qu’elle compose avec des visions. Bien que le tout peut sembler sombre et terrifiant, la bonne dose d’humour insérée dans le scénario donne du relief à la poignée d’épisodes. Heureusement pour les fans, une deuxième saison a rapidement été confirmée. La sarcastique et intrigante Mercredi Addams a mis la barre haute pour la suite des choses.

►1 saison pour les abonnés de Netflix

Je voudrais qu’on m’efface

Photo fournie par Tou.tv

Ce n’était qu’une question de temps avant que l’acclamé et poignant roman d’Anaïs Barbeau-Lavalette permette de créer une œuvre forte à l’écran. Ce livre contient tous les ingrédients nécessaires pour prendre vie. Le style du récit et sa façon de mettre en scène différents destins de gens écorchés – particulièrement des jeunes qui ne sont pas choyés et doivent composer avec des situations qui ne sont pas de leur âge – sont des qualités recherchées afin de combler les spectateurs. La première saison de cette série se déroulant à Montréal a été primée d’un prix Gémeaux en 2021.

►2 saisons disponibles sur l’Extra de Tou.tv

Pour toujours, plus un jour

Photo fournie par Crave

La mort imminente d’un jeune homme qui a encore toute la vie devant lui, ce n’est pas le sujet le plus hop la vie. Là où ça devient particulièrement intéressant, c’est lorsque le principal intéressé et son amoureuse font fi des conséquences pour savourer chaque moment de leur existence. L’idée payante de cette œuvre dramatique de chez nous, c’est celle d’avoir confié les rôles centraux à Pier-Luc Funk et Catherine Brunet qui crèvent l’écran. Avec eux, tout est possible. Et il est très facile d’y croire.

►2 saisons à regarder sur Crave

Audrey est revenue

Photo fournie par Club illico

Cette production québécoise saute rapidement dans le vif du sujet. Audrey (incarnée avec doigté par Florence Longpré) sort du coma après plusieurs années, provoquant une véritable surprise pour les membres de son entourage. Son retour à la vraie vie ne sera toutefois pas reposant, car elle devra réapprendre à faire ce qui était pourtant si simple avant son accident. La plume sensible de l’actrice et de Guillaume Lambert, soutenue par la réalisation habile de Guillaume Lonergan et bonifiée par la musique d’Alexandra Stréliski, donne une véritable étoffe à une histoire lumineuse et inspirante.

►1 saison offerte sur Club illico