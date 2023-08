Poilievre au pied du pouvoir, Trudeau qui s’en éloigne

C’est peut-être l’été. C’est peut-être Barbie. C’est peut-être le prix des billets de Taylor Swift. C’est peut-être les péripéties personnelles de nos politiciens qui ont occupé nos discussions estivales.

Pourtant il se passe quelque chose à Ottawa, sans qu’on en prenne vraiment la mesure.

Quelque chose qui ressemble à une descente aux enfers pour Justin Trudeau et à un saut en avant pour Pierre Poilievre.

De l’élection de 2021 à juin dernier, les sondages prenaient les allures d’une horloge brisée. Toujours à la même heure, elle indiquait une mince avance conservatrice.

Et les libéraux, selon les projections de sièges, étaient tout de même donnés gagnants si des élections avaient lieu, en raison de notre mode de scrutin.

Un vote en Ontario vaut mieux que deux tu l’auras en Alberta...

Mais depuis le début de l’été, une digue a cédé.

Conditions perdantes

Si le PM Trudeau avait un tableau devant lui, toutes les lumières scintilleraient. Toutes, sans exception.

Les sondages pointent tous une nouvelle heure: les conservateurs mènent par 9 ou 10 points!

Ceci est le plus haut score des conservateurs depuis leur majorité en 2011.

Ceci constituerait un gouvernement majoritaire conservateur, ou très très près.

Ceci est, dans le même élan, le plus bas que les libéraux de Trudeau n’ont jamais été depuis son élection en 2015.

Et si on prend une loupe et on regarde les régions du pays, le portrait n’est guère mieux.

Au Québec, le Bloc dépasse maintenant les libéraux.

En Ontario, les conservateurs surpassent maintenant le parti de Trudeau. Idem en Colombie-Britannique.

Les libéraux ne sont premiers que dans les provinces atlantiques. Une avance d’un tout petit point.

Vous croyez que c’est fini?

Chez les jeunes (18 à 34 ans), Poilievre règne. Chez les 55 ans et plus, les conservateurs encore plus loin en avant.

Même chez les femmes, talon d’Achille des conservateurs depuis toujours, Poilievre et Trudeau sont à égalité.

Poilievre

L’état d’esprit des Canadiens est maussade. Entre l’inflation, les taux d’intérêt, une crise du logement et des services fédéraux en déroute, une bonne partie des Canadiens adhèrent au message de Poilievre: le pays est brisé.

Et Poilievre est comme un aimant, il réussit à attirer vers lui toute la colère canadienne, bien réelle.

C’est le propre des politiciens populistes en vogue partout en Occident, auquel le chef conservateur incarne notre variant canadien, cette capacité à fédérer toute sorte de monde aux frustrations éparpillées, qui va du Bitcoin, jusqu’au logement, en s’arrêtant par les drag-queens et Barbie.

Poilievre réussit, donc, à mouliner l’insatisfaction citoyenne en une insatisfaction politique.

Une exception le différencie du prototype populiste habituelle. Il ne parle pas d’immigration. Il sait trop que les élections au Canada se jouent maintenant dans les banlieues de Toronto, là où une bonne partie de l’immigration s’installe.

L’avenir de Trudeau

Inévitablement, c’est l’avenir du PM Trudeau qui entre en jeu.

Tout indique qu’il veut en découdre avec Poilievre à une prochaine élection. Il n’aurait pas remanié ses ministres en excluant certains députés appréciés comme David Lametti ou Marco Mendicino s’il ne voulait pas continuer.

Mais si j’étais le PM, je commencerais à me poser la question: suis-je encore l’homme de la situation?