Prenez part à la 2e édition de Saint-Jérôme Branché!

La 2e édition de Saint-Jérôme Branché se tiendra les 3 et 4 septembre prochains, avec 2 jours d’activités gratuites pour tous*. Des milliers de visiteurs sont attendus pour l’occasion. Cet événement citoyen d’envergure à Saint-Jérôme propose un concept et une expérience uniques.

Un programme électrisant!

Marché ayant pour thème l’électrification des transports, exposants et commerçants locaux, camions de nourriture de rue, espace famille pour petits et grands, animation, spectacles et bien plus attendent les participants.

Essais routiers de véhicules et de vélos électriques

Le marché électrique mettra de l’avant plusieurs concessionnaires et exposants du domaine de l’électrification des transports. Le Cégep de Saint-Jérôme, avec l’Institut du véhicule innovant, permettra aux visiteurs de découvrir les différents aspects de l’innovation et de la recherche. De plus, des essais routiers de véhicules électriques, animés par l’Association des véhicules électriques du Québec et de vélos électriques seront également possibles sur place.

Exposants, animation, spectacles et divertissement

Le Salon des commerçants fera une belle place aux entreprises de la région. Animation, spectacles et divertissements pour tous dans l’espace d’amusement familial viendront ajouter de l’ambiance, créant une atmosphère festive.

Souper-spectacle La Grande tablée Desjardins

Fort du succès de l’an dernier, le souper-spectacle La Grande tablée Desjardins revient cette année. Les participants pourront vivre l’expérience unique d’une grande tablée gourmande servie par les restaurateurs du centre-ville.

Les convives profiteront tout au long du souper d’une animation haute en couleur, mettant en vedette DJ Danny Berger, suivi de Martin Fontaine avec son spectacle Party Time. Pour infos et achat de billets : https://www.ccisjm.com/activite/sjb2023/ .

Nadine Le Gal et Xavier-Antoine Lalande, coprésidents d'honneur

Initiative de la Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain, en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie, et en partenariat avec Infos Laurentides, Hydro-Québec et la MRC de La Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme Branché a la chance de compter des ambassadeurs de choix.

« C’est avec fierté et enthousiasme que je représente à titre de coprésidente d’honneur, pour une deuxième année consécutive, cet événement incontournable pour notre ville et notre région, affirme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme. Au Cégep, nous aimons dire que nous sommes " branchés sur l’avenir" ».

Préfet de la MRC de La Rivière-du-Nord, Xavier-Antoine Lalande est également coprésident d'honneur de l’événement qui met en lumière un volet important de « la Stratégie collective de développement économique et industriel dans les Laurentides récemment annoncée».