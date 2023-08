Sofia Richie Grainge: «vraiment flattée» par la réaction du public à son mariage

Sofia Richie Grainge s’est souvenue du moment où elle et Elliot Grainge ont réalisé que le public parlait de leur mariage.

Interviewée par Who What Wear sur son récent mariage, la star de 24 ans a évoqué le moment où elle s’est rendu compte que les gens étaient heureux pour eux.

Elle a déclaré que ce n’est que quelques jours après leur mariage, alors qu’ils étaient en lune de miel, que le couple a remarqué que leur mariage avait capté l’attention du grand public.

«Mon mari me regarde et il dit: “Je pense que les gens sont tout excités pour ça” et j’étais genre: “De quoi tu parles?”», a raconté la star des réseaux sociaux.

Sofia Richie Grainge et le directeur de la musique ont passé leur lune de miel sur une île déserte idyllique des Maldives, où ils n’avaient pas de réseau leur permettant de voir ce qui se disait sur eux.

«J’ai quitté ma maison et plein de gens m’abordaient. J’étais arrêtée de toutes parts, a-t-elle déclaré à propos de son retour aux États-Unis. C’était si gentil, mais c’était aussi du style: “Oh, mon dieu, j’avais oublié que les gens avaient prêté attention, avaient vu et aimé mon mariage. Je me disais: “Oh mon dieu, vous l’avez vu?” C’était un moment très surréaliste et une sorte de wahou pour moi, et j’étais vraiment flattée. La quantité d’amour que j’ai ressentie aussi de la part des gens sur Internet a rempli mon cœur et m’a rendue vraiment heureuse.»

Les jeunes tourtereaux se sont mariés en avril à l’hôtel du Cap-Eden-Roc à Antibes, en France.

La mannequin, qui portait une robe de mariée Chanel sur mesure, a été accompagnée par son père, Lionel Richie.