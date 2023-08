Un été occupé pour Bleu Jeans Bleu

Un des groupes québécois les plus sollicités des festivals de l’été 2023, Bleu Jeans Bleu, sera de la fête ce week-end alors qu’il foulera les planches de la scène 40e de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« On a la chance de faire beaucoup, beaucoup de shows cet été. C’est comme notre gros été qu’on était censé avoir en 2020. On mord dedans à plein dentier ! », a indiqué au Journal Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra, chanteur de Bleu Jeans Bleu, avant sa première expérience d’envolée en montgolfière.

Et non, la pluie abondante de l’été n’est pas venue saper le moral de leurs spectateurs, qui étaient bel et bien au rendez-vous.

« J’ai l’impression que c’est notre premier vrai gros été depuis la pandémie », affirme Ti-Claude, puisque lui et les autres membres du groupe (François Lessard, Mathieu Colette et Pierre-David Girard) ont pris un an off en 2022 pour écrire leur album Top minou, sorti en novembre dernier.

« On oublie qu’être dans un endroit paqueté de monde comme dans un show, c’était impossible il y a pas si longtemps. Je pense qu’il faut être reconnaissant et se souvenir qu’il faut en profiter au max. »

Il s’agit d’un retour à l’International des montgolfières pour le groupe formé en 2012, qui avaient joué sur la scène Découvertes en 2014, puis sur la scène mobile Hydro-Québec en 2017-2018, se rappelle Mathieu.

« On est ben ben contents de faire le gros stage cette année ! C’est un des festivals d’envergure dont tu veux faire partie. »

Des paroles aux nombreux sens

Que la chanson s’intitule Bacon en bédaine ou Coco de cuir, les textes des chansons de Bleu Jeans Bleu ne sont pas écrites sur le coin d’une table, loin de là, affirme Mathieu Lafontaine qui était content de parler de cet aspect de leur art.

« Des fois, des gens me disent ah, la musique est vraiment bonne, mais les textes c’est vraiment niaiseux. Il faut dire qu’on met pas moins d’effort dans l’écriture que dans la musique. Il y a beaucoup de deuxième sens, c’est une façon d’écrire que je crois avoir maîtrisée. Oui, c’est léger et drôle, mais aussi réfléchi et bien construit. J’ai vraiment trouvé mon X. »

Parfois reflets de société ou messages d’humanité, les paroles de ces « catalyseurs chevronnés de la bonne humeur » sont soigneusement tournées et filées, tout autant que la musique, réitère Ti-Claude.

La tournée continue

« Ça a pris du temps avant d’installer qu’on était de vrais musiciens et que nos chansons avaient du sens. Il faut pas penser que parce que ça a l’air simple, que c’est simple. »

Ne pas se fier aux apparences, donc, en entendant Y’a quelqu’un qui a botché mon sandwich ou Mangeras-tu ma patate douce.

Non seulement Bleu Jeans Bleu avait l’agenda d’un premier ministre tout l’été, mais l’automne-hiver ne s’annonce pas relaxant pour autant.

« Comme c’est là, on a des dates de spectacles jusqu’à l’automne 2024. »

Ce ne sera donc pas les occasions qui manqueront de voir Claude Cobra et sa gang de jeans en spectacle dans la prochaine année.

♦ Bleu Jeans Bleu se produira demain sur la Scène 40e | Loto-Québec à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu à 19 h 30. On pourra y voir le même jour Les Trois Accords, Milk & Bone et Lou-Adriane Cassidy, entre autres. Bleu Jeans Bleu sera également en spectacle à Granby au parc Daniel-Johnson le dimanche 20 août à 14 h.

♦ Toute la programmation de l’International des montgolfières est disponible ici : montgolfieres.com.